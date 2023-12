Θα πετύχει ο Καρβαλιάλ;

Ο Μιχάλης Τσόχος προσπαθεί να απαντήσει στο ερώτημα που όλο και περισσότεροι βάζουν μετά τις τελευταίες εξελίξεις στον Ολυμπιακό.

Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Καμία ομάδα, σε καμία χώρα του κόσμου, σε κανένα πρωτάθλημα στον πλανήτη, δεν φτιάχτηκε με 15 μεταγραφές και νέο τεχνικό διευθυντή, προπονητή, συνεργάτες κ.τ.λ σε τρεις μήνες.

Δίνω ένα παράδειγμα. Η ΑΕΚ του Αλμέιδα τέτοιο καιρό πέρυσι ήταν πολύ πιο μακριά από την κορυφή της βαθμολογίας από τον Ολυμπιακό του Μαρτίνεθ φέτος και χωρίς να παίζει στην Ευρώπη. Η εικόνα της δε σε ορισμένα ματς στην αρχή της σεζόν, όπως για παράδειγμα με τον Βόλο στη Ριζούπολη, ήταν να μασάς και να φτύνεις. Στον Ολυμπιακό μάλλον ο Αλμέιδα θα είχε φύγει στους 3 μήνες γιατί ήταν τριτο-τέταρτος με μεγάλη απόσταση από τον πρώτο και χωρίς να παίζει και ευρωπαϊκά ματς.

Συνεπώς, πριν απαντήσουμε στο ερώτημα γιατί ήρθε ο Καρβαλιάλ, τι προπονητής είναι και αν μπορεί να πετύχει, ας ψάξουμε απάντηση στο γιατί έφυγε ο προηγούμενος και γενικά ας ψάξουμε απάντηση για το τι μπορεί να συμβεί σε μία ομάδα που τους τελευταίους 17 μήνες έχει αλλάξει έξι προπονητές. Δεν βγαίνει ούτε 3 μήνες στον καθένα θητεία κατά μέσο όρο.

Το ξέρουν πρώτοι από όλους στον Ολυμπιακό ότι αυτό δεν είναι σοβαρό φαινόμενο. Το ξέρουν πρώτοι στον Ολυμπιακό ότι αυτό δεν πρόκειται να τους οδηγήσει πουθενά. Γιατί λοιπόν το κάνουν; Δεν έχω απάντηση είναι αλήθεια. Ο Μαρινάκης στηρίζει έναν προπονητή στη Νότιγχαμ για πάνω από 2 χρόνια, ο οποίος αν θέλετε την άποψή μου, ειδικά την φετινή σεζόν τα έχει κάνει μαντάρα με ένα πραγματικά πολύ καλό ρόστερ. Στον Ολυμπιακό όμως δεν μπορεί να περιμένει ούτε μέρα πάνω από τους 3 μήνες.

Συνεπώς οι πιθανότητες να τα καταφέρει ο Καρβαλιάλ δεν ξέρω αν στην πραγματικότητα είναι πολλές. Από τι θα κριθεί άλλωστε ουδείς γνωρίζει; Αν χάσει δύο ντέρμπι για παράδειγμα έφυγε; Γιατί ο Ολυμπιακός μαζί με του Κυπέλλου, του δεύτερου γύρου και των πλέι οφ έχει να δώσει καμιά δεκαπενταριά ντέρμπι μέχρι το τέλος της σεζόν! Αν χάσει και αυτός ευρωπαϊκό ματς με κάτω τα χέρια έφυγε, όπως ο προκάτοχός του, τελειώνουν τα κανονάκια του, οι ζωές του;

First training session at Rentis under @carloscarvalha2‘s instructions 🔴⚪️💪🏻 pic.twitter.com/AVJqba5mPS