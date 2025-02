Την επιθυμία του να γράψει ιστορία με τη φανέλα της Μίλαν εξέφρασε ο Ζοάο Φέλιξ, δείχνοντας την πρόθεσή του να παραμείνει στο Μιλάνο και μετά τη λήξη του δανεισμού του το καλοκαίρι.

Ο Ζοάο Φέλιξ ήταν μία από τις προσθήκες της Μίλαν κατά τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, καθώς ο 25χρονος θα συνεχίσει μέχρι το τέλος της σεζόν στους Ροσονέρι, ως δανεικός από την Τσέλσι.

Ο Πορτογάλος έχει ήδη αγωνιστεί σε δύο ματς με τη νέα του ομάδα, σκοράροντας μάλιστα στα προημιτελικά του Coppa Italia απέναντι στη Ρόμα (6/2, 3-1). Ο ιταλικός σύλλογος παρουσίασε με συνέντευξη Τύπου τον Φέλιξ την Δευτέρα (10/2), με τον ίδιο να δηλώνει ενθουσιασμένος για τον δανεισμό του στη Μίλαν έχοντας ως είδωλο τον θρύλο της ομάδας, Κακά.

«Βρίσκομαι εδώ μία εβδομάδα και όλα είναι φανταστικά. Έπαιξα στο ''Σαν Σίρο'' και σκόραρα.! Ξέρω ότι η Μίλαν είναι μεγάλος σύλλογος, ένας από τους μεγαλύτερους στην Ευρώπη. Ο Κακά ήταν πάντα ο αγαπημένος μου παίκτης και παρότι δεν μπορώ να συγκριθώ μαζί του, θέλω να γράψω ιστορία με τη Μίλαν όπως έκανε και αυτός. Για την ώρα, αγωνίζομαι ως δανεικός μέχρι τον Ιούνιο, θα δούμε πώς θα πάει, αλλά τώρα απολαμβάνω τα πάντα εδώ», επεσήμανε ο Πορτογάλος προσθέτoντας:

🚨🔴⚫️ João Félix: “I’ve joined AC Milan on loan but if there’s a chance to stay beyond this season… I’d be happy”.



"This is a top European club, I'm already in love with everything here. Kaká was my idol. Inter were also keen but for me was impossible… as I wanted Milan".