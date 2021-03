Ο Ζλάταν για πρώτη φορά στην ζωή του εκτέλεσε χρέη συμπαρουσιαστή στο φεστιβάλ τραγουδιού και δίχως την παραμικρή ένδειξη άγχους πάνω στην σκηνή με τα πολλά φώτα, το κοστούμι και την μεγαλοπρέπεια της περίστασης, δεν δίσταση να δείξει πετάξει κάποιες από τις καλές ατάκες του.

«Είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ αλλά και... τιμή της σας που με έχετε εδώ» είπε στην έναρξη, με τον κεντρικό παρουσιαστή να γουρλώνει τα μάτια αφού μάλλον δεν περίμενε ν' ακούσει κάτι τέτοιο κι αφού χαμογέλασε, συνέχισε την παρουσίαση.

Διαβάστε επίσης:

Zlatan Ibrahimovic makes his big entrance at Sanremo...

“Good evening, Italy. It’s an honour to be here, but it’s also a great honour for you to have me here.”

@TheMilanGuyspic.twitter.com/H3Q3WTj15c

— SempreMilan (@SempreMilanCom) March 3, 2021