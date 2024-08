Η ΚΟΠ εξέδωσε ενημέρωση για τις αμφιβητούμενες φάσεις της πρώτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, από το αρμόδιο τμήμα διαιτησίας.

Αναλυτικότερα οι λεπτομέρειες από την ΚΟΠ:

«Το Τμήμα Διαιτησίας της ΚΟΠ συνεχίζει και στη φετινή αγωνιστική χρονιά να επεξηγεί φάσεις για καλύτερη κατανόηση των αποφάσεων των διαιτητών και του VAR, της εφαρμογής των κανονισμών διαιτησίας και του πρωτοκόλλου του VAR.

Για την 1η αγωνιστική, έχουν επιλεγεί οι ακόλουθες φάσεις:

ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ - ΑΕΛ 34ο λεπτό

Αρχική απόφαση διαιτητή: Να συνεχιστεί το παιχνίδι

VAR: Εισήγηση για on field review

Απόφαση διαιτητή μετά από on field review: Πέναλτι.

Επεξήγηση: Μετά από σέντρα στη μεγάλη περιοχή, υπήρξε επαφή μεταξύ ενός αμυντικού και ενός επιθετικού ποδοσφαιριστή. Το VAR εισηγήθηκε οn field review για πιθανό αμυντικό φάουλ εντός περιοχής και μετά από τον έλεγχο, δόθηκε πέναλτι.

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ - ΑΡΗΣ, 16ο λεπτό

Επεξήγηση: Αρχικά, το VAR επιβεβαίωσε την απόφαση του βοηθού διαιτητή για offside, αλλά, αμέσως πριν την επανέναρξη του αγώνα, είπε στο διαιτητή να σταματήσει τον αγώνα για να γίνει επιπρόσθετος έλεγχος. Η σωστή απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 11 των κανονισμών, ήταν να μετρήσει το τέρμα αφού δεν υπήρξε παράβαση offside σε καμιά περίπτωση κατά τη διάρκεια της επιθετικής προσπάθειας. Η διαχείριση της όλης διαδικασίας μπορούσε και έπρεπε να γίνει με πιο αποτελεσματικό τρόπο, αλλά, η τελική απόφαση για κατακύρωση του τέρματος ήταν σωστή.

ΑΠΟΛΛΩΝ - ΑΕΚ, 28ο λεπτό

Αρχική απόφαση διαιτητή: Πέναλτι.

VAR: Επιβεβαίωση απόφασης διαιτητή.

Επεξήγηση: Καθυστερημένο μαρκάρισμα από τον αμυντικό. Ο επιτιθέμενος πήγε πιο γρήγορα στην μπάλα και ο αμυντικός υπέπεσε σε φάουλ στο πόδι του αντιπάλου του. Σωστή απόφαση από το διαιτητή να παραχωρήσει το πέναλτι.

ΑΠΟΛΛΩΝ - ΑΕΚ 45ο λεπτό

Αρχική απόφαση διαιτητή: Άμεσο φάουλ και κίτρινη κάρτα.

VAR: Εισήγηση για on field review για πιθανή κόκκινη κάρτα.

Απόφαση διαιτητή μετά από on field review:Κόκκινη κάρτα.

Επεξήγηση: Αμυντικός ποδοσφαιριστής πραγματοποιεί sliding tackle παίρνοντας ρίσκο και από την στιγμή που δεν έπαιξε την μπάλα, μάρκαρε τον αντίπαλο με τις τάπες. Το σημείο επαφής ήταν ψηλά και έθεσε σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα του αντιπάλου του. Σωστά το VAR εισηγήθηκε on field review για κόκκινη κάρτα. Μετά το on field review, ο διαιτητής πήρε τη σωστή απόφαση για κόκκινη κάρτα.

ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ 59ο λεπτό

Αρχική απόφαση διαιτητή: Να συνεχιστεί το παιχνίδι.

VAR: Επιβεβαίωση απόφασης διαιτητή.

Επεξήγηση: Μετά από σουτ προς την εστία, η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι και πήγε στο έδαφος. Το VAR έλεγξε όλες τις διαθέσιμες κάμερες. Για οποιοδήποτε συγκεκριμένο περιστατικό, τονίζεται και υπενθυμίζεται στους διαιτητές που είναι στο VAR πως απαιτούνται ακρίβεια και προσεκτική ανάλυση προκειμένου να επιλέγη η καλύτερη δυνατή γωνία λήψης».