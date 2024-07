Δείτε την εντεκάδα του Άρη για το φιλικό με τη Ρίγα ΙΙ.

Ο Άρης ολοκληρώνει την προετοιμασία του στη Λετονία, δίνοντας το δεύτερο και τελευταίο φιλικό στη χώρα της Βαλτικής.

Αναλυτικά η ενδεκάδα για το σημερινό φιλικό με τη Ρίγα ΙΙ

Ζάντρο, Αμπουμπακάρ, Μποάκι, Γκομίς, Κακόριν, Μάτισικ, Μαγιαμπέλα, Μοντνόρ, Μουσούντα, Στρούσκι, Koβάτσεφ

