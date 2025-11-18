Η βαριά ήττα από τη Νορβηγία εκθέτει την Ιταλία, αποκαλύπτοντας αμυντικό χάος και κρίση εμπιστοσύνης, ενώ ο Γκατούζο παλεύει να σώσει πρόκριση και καριέρα.

Στο Κοβερτσιάνο είχαν δοκιμάσει να προλάβουν τα χειρότερα με έναν όρκο. Ο Τζενάρο Γκατούζο και ο Τζανλουίτζι Μπουφόν συγκέντρωσαν την εθνική ομάδα πριν από μία εβδομάδα στο προπονητικό κέντρο έξω από τη Φλωρεντία, εκεί όπου έχουν προετοιμαστεί γενιές μελλοντικών παγκόσμιων πρωταθλητών. Με ξεκάθαρο μήνυμα «L’Italia prima», η Ιταλία πάνω απ’ όλα.

Λίγες ημέρες αργότερα, αυτό μοιάζει σχεδόν ειρωνικό. Ιταλία - Νορβηγία 1-4 και οι Ατζούρι με το άγχος του αποκλεισμού να τους «πνίγει».

Στο τέλος της φάσης των ομίλων των προκριματικών, η Ιταλία τερμάτισε καθαρά δεύτερη, πολύ πίσω από τη Νορβηγία. Και δεν είναι μόνο η βαθμολογία που προβληματίζει: η ομάδα είναι βαθιά ταπεινωμένη, οι όρκοι ξεθώριασαν μέσα σε λίγες ημέρες. Το βροχερό βράδυ της Κυριακής στο μισοάδειο πλέον Σαν Σίρο πνίγηκαν από τα σφυρίγματα μετά από ένα ακόμα φιάσκο.

Το κοινό στο Μιλάνο εγκατέλειπε σοκαρισμένο το γήπεδο από το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Η ρήξη ανάμεσα στους οπαδούς και την εθνική ομάδα φάνηκε και από το γεγονός ότι σχεδόν εξίσου πολλοί τηλεθεατές παρακολουθούσαν παράλληλα τον Γιανίκ Σίνερ, αντί για το ματς με τη Νορβηγία. Ακόμη και στην Ιταλία, ο κόσμος προτιμά να πανηγυρίζει νίκες παρά να παρακολουθεί αποτυχίες.

Δεν ήταν μόνο το αποτέλεσμα ανησυχητικό, αλλά και ο τρόπος που προέκυψε. Η Ιταλία έκανε εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο, έδειξε διάθεση και προηγήθηκε με το γκολ ενός μεγάλου ταλέντου. Αυτό που προκύπτει είναι πως η Ιταλία μπορεί να σκοράρει, σε αντίθεση με το Εuro 2024. Εσπόζιτο, Ρετάγκι και Κεν βρίσκουν δίχτυα τους τελευταίους μήνες. Το κακό είναι πως η άμυνα είναι πλέον η πηγή όλων των δεινών.

Η άμυνα της Ιταλίας έκανε εξωφρενικά λάθη. Η Νορβηγία, με τρομερούς παίκτες όπως ο Νούσα και ο Χάαλαντ εκμεταλλεύθηκε κάθε αδυναμία της. Στην Ίντερ, ο 26χρονος Μπαστόνι είναι εδώ και χρόνια βασικός πυλώνας σε μία από τις καλύτερες αμυντικές γραμμές της Ευρώπης, επειδή ξέρει να λειτουργεί σε ένα περίπλοκο σύστημα τριών στόπερ, αρκεί να έχει σαφείς οδηγίες. Στην εθνική; Ο Γκατούζο υποτίθεται ότι θα έδινε λύσεις στην κρίση, αλλά πλέον εγείρει περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις. Η Ιταλία του Γκατούζο μοιάζει απαλλαγμένη από κάθε περιορισμό στην επίθεση κάτι που έφερε αρχικά θετικά αποτελέσματα. Τα πρώτα πέντε παιχνίδια του τα κέρδισε με πολλά γκολ, αλλά και με διάχυτο χάος, όπως στο 5-4 με το Ισραήλ.

Οι αντίπαλοι, όμως, Ισραήλ, Εσθονία και Μολδαβία ήταν… καλοί σάκοι του μποξ. Η Νορβηγία θα ήταν, αναπόφευκτα, το πραγματικό μέτρο σύγκρισης, γιατί απέναντι σε Χάαλαντ, Νούσα και τους υπόλοιπους θα χρειαζόταν καλή άμυνα. Αυτή όμως δεν υπάρχει, με αποτέλεσμα ο Γκατούζο να εμφανιστεί συντετριμμένος μετά το ματς: «Ζητάμε συγγνώμη. Ο αντίπαλος ήταν πολύ καλός, τώρα γλείφουμε τις πληγές μας».

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός της Ιταλίας, δεν είναι άνθρωπος των λέξεων αλλά της έντασης και της ψυχής. Και σε αυτόν τον ρόλο θα κριθεί τους επόμενους μήνες. Η περίοδος μέχρι τα Play offs του Μαρτίου μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική και για την καριέρα του.

Ο Γκατούζο, όπως και ολόκληρο το ιταλικό ποδόσφαιρο, βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Μπορεί να γίνει -μετά τους Τζιαν Πιέρο Βεντούρα και Ρομπέρτο Μαντσίνι- ο τρίτος προπονητής υπό τον οποίο η εθνική θα αποτύχει να προκριθεί σε Μουντιάλ. Τον Βεντούρα τον έχουν πλέον σχεδόν ξεχάσει, ο Μαντσίνι, παρά το Euro του 2021, βρίσκεται στο περιθώριο, έχοντας φύγει ξανά για τη Μέση Ανατολή, αυτή τη φορά στο Κατάρ. Μια αποτυχία πρόκρισης έχει πάντα συνέπειες. Τρίτη απουσία από Μουντιάλ θα είχε ίσως ακόμη βαθύτερες επιπτώσεις στην εικόνα της Ιταλίας ως μεγάλης ποδοσφαιρικής δύναμης.

Προς το παρόν, μένει το «L’Italia prima», το σύνθημα από το Κοβερτσιάνο. Ο Γκατούζο και ο Μπουφόν εξακολουθούν να τυγχάνουν εμπιστοσύνης, ο αθλητικός Τύπος απέφυγε τα σκληρά πυρά προς το μέρος τους. Έχουν, λοιπόν, ακόμη την ευκαιρία να ανατρέψουν την κατάσταση τον Μάρτιο.

Ωστόσο, ακόμα και αν προκριθεί, υπάρχει η διαπίστωση ότι η Ιταλία δεν μπορεί πλέον να σταθεί ανταγωνιστικά απέναντι σε μια ομάδα όπως η Νορβηγία. Στον Τύπο έχουν ήδη ξεκινήσει να αναλύουν προκαταβολικά τη Βόρεια Ιρλανδία, τη Βόρεια Μακεδονία, τη Σουηδία, τη Ρουμανία και την Ουαλία: πιθανούς αντιπάλους που τον Μάρτιο θα αποφασίσουν το μέλλον της ιταλικής ομάδας.