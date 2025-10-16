Απίθανες σκηνές στο Κατάρ - ΗΑΕ: Πέταξαν από iPhone και κλειδιά αυτοκινήτου μέχρι... παντόφλες στον αγωνιστικό χώρο

Οι οργανωμένοι οπαδοί των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων εκτόξευσαν πανάκριβα αντικείμενα από τις εξέδρες στους παίκτες του Κατάρ μετά την ήττα τους στα προκριματικά του Μουντιάλ.

Ένταση, επεισόδια και εικόνες ντροπής εκτυλίχθηκαν στο «Jassim bin Hamad Stadium» μετά το τέλος του αγώνα ανάμεσα στο Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, για τα προκριματικά του Μουντιάλ του 2026. Η νίκη των Καταριανών με 2-1 συνοδεύτηκε από χάος στις εξέδρες, καθώς οι πανηγυρισμοί των γηπεδούχων προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις από τους οπαδούς των Εμιράτων.

Σύμφωνα με μαρτυρίες και βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ορισμένοι ποδοσφαιριστές του Κατάρ κορόιδευαν τους φιλάθλους της αντίπαλης ομάδας μετά το τελευταίο σφύριγμα, γεγονός που πυροδότησε την ένταση. Οι οπαδοί των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων αντέδρασαν κι άρχισαν να εκτοξεύουν αντικείμενα στον αγωνιστικό χώρ, όχι όμως τα... συνηθισμένα μπουκάλια.

Έριξαν ακόμα και iPhone, κλειδιά αυτοκινήτων και ακριβά αξεσουάρ, προκαλώντας σοκ τόσο στους παίκτες όσο και στις αρχές ασφαλείας, που παρενέβησαν έγκαιρα. Η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα και η ομοσπονδία του Κατάρ έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό, ενώ η FIFA αναμένεται να επιβάλει αυστηρές κυρώσεις στους εν λόγω οπαδούς.

Tensions spilled over at Jassim bin Hamad Stadium as celebrations turned confrontational during #Qatar’s 2-1 win over the #UAE on Tuesday. This moment shows how the clash began, with objects hurled toward Qatari players. Security intervened quickly as the situation escalated. pic.twitter.com/HMR0qzXlQO October 14, 2025