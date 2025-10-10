Ο προπονητής της Σκωτίας παραδέχτηκε την ανωτερότητα της Ελλάδας: «Κερδίσαμε το παιχνίδι παρότι δεν ήμασταν οι καλύτεροι σήμερα»

Ο προπονητής της εθνικής ομάδας της Σκωτίας, Στίβ Κλαρκ, μετά τη λήξη της αναμέτρησης εναντίον της Ελλάδας δήλωσε μεταξύ άλλων πως στο ποδόσφαιρο δε νικάει πάντα η καλύτερη ομάδα.

Η Εθνική μας ομάδα δε τα κατάφερε χθες (09/10) το βράδυ στο «Χάμπτεν Παρκ» και ηττήθηκε από τη Σκωτία με σκορ 3-1, παρά το γεγονός ότι είχε καταφέρει να προηγηθεί στο 62' με γκολ του Κώστα Τσιμίκα.

Η Ελλάδα ήταν ανώτερη του αντιπάλου της στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού και είχε ευκαιρίες μάλιστα να ανοίξει το σκορ από νωρίς, κάτι που όμως δε κατάφερε να κάνει και δυστυχώς το «πλήρωσε» με το χειρότερο τρόπο, δεχόμενη τρία γκολ μέσα σε λιγότερο από 30 λεπτά.

Ο ίδιος ο προπονητής των Σκωτσέζων, Στίβ Κλαρκ μετά τη λήξη της αναμέτρησης παραδέχτηκε πως το παιχνίδι μπορεί να μη το νίκησε η καλύτερη ομάδα μέσα στο γήπεδο, όμως αυτές είναι οι νίκες που διαμορφώνουν χαρακτήρα και δίνουν τη πρόκριση στα μεγάλα τουρνουά.

«Έχω μιλήσει συχνά για τον χαρακτήρα και τη στάση αυτού του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος, το σκωτσέζικο κοινό θα έπρεπε να τους αγαπάει, επειδή ποτέ δεν ξέρει πότε θα ηττηθεί. Θέλουν να τους θυμόμαστε ως μια πραγματικά επιτυχημένη ομάδα παικτών. Ας ελπίσουμε ότι είναι στο σωστό δρόμο για να το πετύχουν. Αυτοί είναι οι τρεις βαθμοί, έχουμε άλλο ένα παιχνίδι την Κυριακή και πρέπει να βεβαιωθούμε ότι θα πάρουμε ακόμη τρεις βαθμούς».

«Τα αποτελέσματα είναι το μόνο πράγμα που σε προκρίνει για ένα μεγάλο τουρνουά. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα πράγματα που καταλαβαίνει αυτή η ομάδα παικτών, ότι πρέπει να παίρνεις τους πόντους με οποιοδήποτε τρόπο. Νόμιζα ότι όταν το σκορ έγινε 1-1, μπορούσαν να πάρουν την ευκαιρία και να κερδίσουν το παιχνίδι παρότι μπορεί να μην ήμασταν οι καλύτεροι σήμερα. Την άρπαξαν όμως αυτή την ευκαιρία και με τα δύο χέρια και αυτό είναι πολύ θετικό... Είναι αλήθεια ότι μερικές φορές δεν παίρνεις αυτό που σου αξίζει στο ποδόσφαιρο, ενώ μερικές άλλες παίρνεις λίγο περισσότερα από όσα σου αξίζει».

