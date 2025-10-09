Οι επιλογές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τον αγώνα της Εθνικής Ελλάδας με τη Σκωτία στο «Hampden Park» για τα προκριματικά του Μουντιάλ. Στον πάγκο ο Καρέτσας.

Η Εθνική Ελλάδας μετά τη βαριά ήττα από τη Δανία στο Φάληρο καλείται να βγάλει αντίδραση και να υποτάξει και πάλι τη Σκωτία στη Γλασκώβη, περίπου 6,5 μήνες μετά το θρίαμβο στο «Hampden Park». Περίπου 1,5 ώρα πριν τη σέντρα του αγώνα (9/10, 21:45) για την 3η αγωνιστική των προκριμαιτκών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 έγιναν γνωστές οι επιλογές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Ο Σέρβος τεχνικός θα πρατάξει τη Γαλανόλευκη σε διάταξη 4-2-3-1. Ο Τζολάκης στην εστία, με τους Βαγιαννίδη, Μαυροπάνο, Κουλιεράκη και Τσιμίκα μπροστά του, από τα δεξιά προς τα αριστερά. Κουρμπέλης - Ζαφείρης θα είναι το δίδυμο στον άξονα, με τον Μπακασέτα στο «10». Μασούρας - Τζόλης εξτρέμ και ο Παυλίδης φορ.

Σε σχέση με το ματς με τους Δανούς οι Μασούρας - Μπακασέτας είναι οι δυο αλλαγές, αντί των Κωνσταντέλια - Καρέτσα. Στην προηγούμενη «επίσκεψη» στη Γλασκώβη εκτός από τους τότε εκ των κορυφαίων «Ντέλια» και Καρέτσα είχαν ξεκινήσει και οι Μουζακίτης - Γιαννούλης αντί Κουρμπέλη - Τσιμίκα.

Στον πάγκο βρίσκεται ο Καρέτσας, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε από ίωση τις προηγούμενες μέρες, ενώ από την αποστολή «κόπηκαν» ο Παντελίδης και ο Χατζηδιάκος, με τον δεύτερο να ταλαιπωρείται από την Τετάρτη από στομαχικές διαταραχές.

H σύνθεση της Εθνικής Ελλάδας: Τζολάκης - Βαγιαννίδης, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Τσιμίκας - Κουρμπέλης, Ζαφείρης - Μασούρας, Μπακασέτας, Τζόλης - Παυλίδης

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει στη διάθεση του τους: Βλαχοδήμο, Μανδά, Μιχαηλίδη, Ιωαννίδη, Δουβίκα, Ρότα, Μουζακίτη, Κωνσταντέλια, Καρέτσα, Μάνταλο, Γιαννούλη, Σιώπη