Η UEFA ανακοίνωσε ότι ο ημιτελικός του τελευταίου ευρωπαϊκού μπαράζ για το Παγκόσμιο Κύπελλο ανάμεσα σε Σκωτία και Ουκρανία θα διεξαχθεί την 1η Ιουνίου, με τον νικητή να αντιμετωπίζει την Ουαλία στις πέντε του μήνα.

Το παζλ των ευρωπαϊκών χωρών που θα βρεθούν στο Κατάρ ολοκληρώνεται και τυπικά στο πρώτο πενθήμερο του ερχόμενου καλοκαιριού. Μετά από έναν μήνα διαβουλεύσεων την ώρα που ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται, η UEFA ήρθε σε συνεννόηση με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας όπως και τις υπόλοιπες εμπλεκόμενες ομοσπονδίες και όρισε τον ημιτελικό των μπαράζ του Μουντιάλ ανάμεσα σε Σκωτία και Ουκρανία την 1η Ιουνίου.

Το ματς πρόκειται να διεξαχθεί στη Γλασκώβη, μετά την ματαίωσή του στα τέλη Μαρτίου όποτε είχε προγραμματιστεί αρχικά, λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Ο νικητής, λοιπόν, θα αντιμετωπίσει την Ουαλία στον τελικό για το τελευταίο εναπομείναν εισιτήριο, που θα διεξαχθεί στις 5 Ιουνίου στο Κάρντιφ όπως επιβεβαίωσε η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία.

Το ερώτημα, πλέον, είναι αν και πώς θα μπορέσει να προετοιμαστεί η εθνική Ουκρανίας για την επίσημη αναμέτρηση, η οποία απέχει λιγότερο από δύο μήνες από σήμερα και με το μέλλον στην ουκρανική επικράτεια να παραμένει αβέβαιο.

⚽ A new match schedule for World Cup qualifying play-offs and several #NationsLeague matches has been agreed.



🤝 This is thanks to a remarkable spirit of solidarity and cooperation by all.



🗓️ 1 June: Scotland vs Ukraine



🗓️ 5 June: Wales vs Scotland/Ukraine



Full details: ⬇️