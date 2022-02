Οι ΗΠΑ με τον Captain America, Κρίστιαν Πούλισικ, να σκοράρει τρία λεπτά μετά την είσοδό του στο ματς, έφτασαν στο 3-0 επί της Ονδούρας στους -25 βαθμούς Κελσίου της Μινεσότα!

Η εθνική ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής δεν είχε πρόβλημα να φτάσει στο ευρύ σκορ στην αναμέτρηση που διεξήχθη τα ξημερώματα της Πέμπτης για τα προκριματικά του Μουντιάλ του Κατάρ.

Ο μεγαλύτερος αντίπαλος ήταν το κρύο. Συγκεκριμένα, η θερμοκρασία έφτασε από το -10 μέχρι και τους -25 βαθμούς Κελσίου στη Μινεσότα και παρά τις πραγματικά αντίξοες συνθήκες, οι ποδοσφαιριστές των ΗΠΑ κατάφεραν να πάρουν αυτό που ήθελαν και έπρεπε.

Οι ΜακΚένι, Ζίμερμαν και φυσικά ο Κρίστιαν Πούλισικ (μπήκε με αλλαγή στο 64' και σκόραρε στο 67') ήταν εκείνοι που πέτυχαν τα γκολ των νικητών, με τον Captain America της Τσέλσι να δείχνει πως το κρύο... δεν παλευόταν, λέγοντας στην κάμερα μετά το ματς: «Για το μόνο που ανυπομονώ αυτή τη στιγμή είναι να πάω στ' αποδυτήρια γιατί κάνει τρομερό κρύο εδώ έξω...».