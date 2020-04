Κορονοϊός: Η Σέφιλντ του Ρέτσου έθεσε σε υποχρεωτική άδεια τους υπαλλήλους αλλά θα τους πληρώνει κανονικά

Κίνηση σεβασμού προς το μη αγωνιστικό προσωπικό και τη φιλοσοφία της ομάδας της ήταν αυτή στην οποία προέβη η διοίκηση της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, ανακοινώνοντας μεν την υποχρεωτική άδεια σε ορισμένους υπαλλήλους αλλά και την ομαλή ροή των πληρωμών εν μέσω του κορονοϊού.

Η ομάδα του Παναγιώτη Ρέτσου προτίμησε να μην επιβάλει… Λεπίδα στους μισθούς των εργαζομένων της ή να τους θέσει προς το παρόν στο κυβερνητικό σχήμα πληρωμών, μία τακτική που όποιος την ακολούθησε στο Νησί δέχθηκε γενική κατακραυγή από την κοινή γνώμη.

Μέσα στην ανακοίνωσή της, αναφέρεται ότι ενδέχεται να επανεξεταστεί στο μέλλον η δυνατότητα της κρατικής ενίσχυσης, αλλά προς το παρόν οι ιθύνοντες του κλαμπ εγγυώνται την πλήρη κάλυψη των μισθών ακόμη και του προσωπικού που τέθηκε σε αναστολή, για να τους επιτραπεί η παράλληλη ενασχόληση στην περίοδο που τα κλαμπ υπολειτουργούν.

Club statement

The club can confirm that permanent & casual staff will continue to be paid in full, despite the challenges of dealing with the impact of COVID-19.

Statement in full

— Sheffield United (@SheffieldUnited) April 11, 2020