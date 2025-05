Η Τσέλσι επικράτησε 3-1 της Λίβερπουλ, έπιασε τη Νιουκάστλ στην 4η θέση κι έκανε σημαντικό βήμα για την παρουσία της στο επόμενο Champions League.

Η Τσέλσι συμμετείχε στο «Guard of honour» της Λίβερπουλ, ωστόσο φρόντισε στον αγωνιστικό χώρο να την υποχρεώσει σε ήττα. Οι Μπλε επικράτησαν 3-1 των πρωταθλητών Αγγλίας, έπιασαν στην 4η θέση τη Νιουκάστλ και βρέθηκαν στο +3 από την 6η Νότιγχαμ, αλλά με ματς περισσότερο από την τελευταία. Παράλληλα, ήταν η πρώτη νίκη των Λονδρέζων κόντρα στους Reds από τον Φεβρουάριο του 2021. Βασικός ο Τσιμίκας, ο οποίος στο β' μέρος είχε καλές επιθετικές προσπάθειες.

Πολύ δυνατό ξεκίνημα των Μπλε στο ματς και μόλις στο 3ο λεπτό βρήκαν δίχτυα. Ο Νέτο μοίρασε υπέροχα και ο Φερνάντες πέτυχε το 1-0 με πλασέ. Οι Λονδρέζοι είχαν τον έλεγχο, καλές στιγμές με Μαντουέκε, Τζάκσον, αλλά όχι και κι ένα δεύτερο γκολ. Ανάλογο ξεκίνημα και στην επανάληψη, με την Τσέλσι να πιέζει και στο 54' να σκοράρει. Αδράνεια στην άμυνα από προσπάθεια του Πάλμερ, ο Φαν Ντάικ έδιωξε πάνω στον Κουάνσα και είδε την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα. Οι φιλοξενούμενοι ανέβηκαν μετά το 65' πίεσαν, είχαν ευκαιρίες με τον Σαλάχ και στο 84' ο Φαν Ντάικ μείωσε σε 2-1. Ωστόσο, στις καθυστερήσεις, ο Κουάνσα ανέτρεψε τον Καϊσέδο και ο Πάλμερ, ο οποίος νωρίτερα είχε δοκάρι, κατάφερε να σκοράρει και να επιστρέψει στα γκολ για πρώτη φορά έπειτα τα μέσα Ιανουαρίου.

A guard of honour for the @premierleague champions pic.twitter.com/WO3GOH5XlT