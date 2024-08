Οι τραυματισμοί δεν έχουν σταματημό για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με το «απουσιολόγιο» του Έρικ Τεν Χαγκ να μεγαλώνει ανησυχητικά.

Λίγες μόνο ημέρες μετά το πλήγμα με τους Λενί Γιορό και Ράσμους Χόιλουντ, που θα μείνουν εκτός για αρκετό διάστημα, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αντιμετωπίζει νέους τραυματισμούς.

Η προετοιμασία των Κόκκινων Διαβόλων στις ΗΠΑ μετατρέπεται σε μεγάλο «πονοκέφαλο» για τον Έρικ Τεν Χαγκ, καθώς στη φιλική αναμέτρηση με την Λίβερπουλ τα ξημερώματα της Κυριακής (04/08), ο Ολλανδός τεχνικός είδε άλλους τρεις παίκτες του να αποχωρούν λόγω τραυματισμών.

Πιο συγκεκριμένα, οι Γουάν Μπισάκα, Τζο Έβανς και Βίκτορ Λίντελοφ ξεκίνησαν βασικοί στην ήττα από τη Λίβερπουλ (0-3) και όλοι τους αποχώρησαν λόγω τραυματισμών κατά τη διάρκεια του ματς. Μάλιστα, ο 21χρονος Γουίλ Φις που αντικατέστησε τον Έβανς στο ημίχρονο, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει με... φορείο τον αγώνα!

Manchester United vs Liverpool



This pic tell the story of the match.

Another friendly and new injuries.



The friendlies are causing more injuries than the premiere league games. Something needs to be fixed.#MUFC #PremierLeague pic.twitter.com/gr9PCtgHh3