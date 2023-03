Κλάτενμπεργκ σε παίκτη της Λέστερ: «Θα έπρεπε να σε αποβάλω αλλά θέλω να το πάρετε»

Μια αποβολή... τσιγκουνεύτηκε ο Μαρκ Κλάτενμπεργκ σε αγώνα της Λέστερ το 2016, επειδή σύμφωνα με τον Ντάνι Σίμπσον, επιθυμούσε οι Αλεπούδες να κατακτήσουν την Premier League εκείνη τη χρονιά.

Το φως της δημοσιότητας είδε, δια στόματος του Ντάνι Σίμπσον, μια ιστορία με πρωταγωνιστή τον άλλοτε πρόεδρο της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας της Super League και πρώην διαιτητή της Premier League, Μαρκ Κλάτενμπεργκ.

Σύμφωνα με τον ποδοσφαιριστή, που κατέκτησε το πρωτάθλημα με τη Λέστερ το 2016, ο Άγγλος ρεφ αρνήθηκε να αποβάλει έναν συμπαίκτη του επειδή ήθελε οι Αλεπούδες να κατακτήσουν τον τίτλο.

«Θυμάμαι τον Κλάτενμπεργκ χαρακτηριστικά. Νομίζω ότι ήθελε να αποβάλει κάποιον αλλά τελικά του είπε κάτι σαν: "Κανονικά θα έπρεπε να σε αποβάλω εκεί, αλλά θέλω να το πάρετε», ανέφερε ο άλλοτε παίκτης των Foxes σε δηλώσεις του.

Leicester defender & PL winner Danny Simpson on Mark Clattenburg:



"He should have sent someone off, but he said something like 'I should have sent you off, but I want yous to win it!”



Just crazy! 🤯 pic.twitter.com/UmM2PCpLDq