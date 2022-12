To beIN SPORTS έδειξε ένα video που κόβει κάθε συζήτηση για το αν βγήκε ή όχι η μπάλα στο δεύτερο γκολ της Ιαπωνίας.

Από χθες το βράδυ, έχει προκληθεί μεγάλος ντόρος σχετικά με το δεύτερο γκολ της Ιαπωνίας και το αν αυτό θα έπρεπε να μετρήσει.

Βλέπετε, κάποιες στιγμές πριν η μπάλα μπει στα δίχτυα της Ισπανίας, φάνηκε να περνάει την τελική γραμμή.

Εκ του αποτελέσματος όμως «φάνηκε» μόνο και δεν την πέρασε ποτέ, όπως επιβεβαιώνει και το video που παρουσίασε το beIN SPORTS. Έστω και για χιλιοστά...

Δείτε το χαρακτηριστικό video, αλλά και την φωτογραφία που δείχνει το μικρό ποσοστό της μπάλας που έμεινε εντός του αγωνιστικού χώρου.

📸 And the still image: pic.twitter.com/dIjglRrZE4