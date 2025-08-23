Παίκτης της Μινεσότα Γιουνάιτεντ είναι με κάθε επισημότητα ο Νεκτάριος Τριάντης, με τον σύλλογο του MLS να ανακοινώνει την απόκτησή του.

Του αρκούσε μια πτήση μακριά για να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του κι αυτή η πτήση ήταν για την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Ο Νεκτάριος Τριάντης ετοιμάζει βαλίτσες για ΗΠΑ, καθώς η Μινεσότα Γιουνάιτεντ έκανε δικό της τον 22χρονο στόπερ από τη Σάντερλαντ, βγάζοντας από το ταμείο της 1,7 εκατομμύρια ευρώ για να τον ντύσει στα χρώματά της.

Ο 22χρονος κεντρικός αμυντικός, ύψους 1,90+, υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2029, με δυνατότητα ανανέωσης για έναν ακόμη χρόνο. Ο Τριάντης, ο οποίος επέλεξε πρόσφατα να εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε διεθνές επίπεδο, ξεκίνησε την καριέρα του από τους Σέντραλ Κόουστ Μάρινερς στην Αυστραλία, με στάση στη Χιμπέρνιαν της Σκωτίας (ως δανεικός), και έπειτα φόρεσε τα κόκκινα της Σάντερλαντ στην Championship.

