Ο Ζαν-Λουί Γκασέ, θρύλος της γαλλικής προπονητικής, έφυγε σε ηλικία 72 ετών, αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα του στη Μονπελιέ.

Ο γαλλικός ποδοσφαιρικός κόσμος θρηνεί την απώλεια του Ζαν-Λουί Γκασέ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σήμερα σε ηλικία 72 ετών.

Πρόκειται για έναν από τους πιο αγαπητούς προπονητές στη Γαλλία, ο οποίος διακρίθηκε ως τεχνικός της Μονπελιέ, που έκανε γνωστή την είδηση του θανάτου του.

Αφιέρωσε την καριέρα του στη Μονπελιέ, πρώτα ως ποδοσφαιριστής και αργότερα στον πάγκο της, από το 1991 έως τον περασμένο Απρίλιο. Η αγάπη του για το ποδόσφαιρο και για την προπονητική τον οδήγησαν σε κορυφαίους συλλόγους, όπως η Μαρσέιγ, η Μπορντό, η Σεντ-Ετιέν, ακόμα και στην Ακτή Ελεφαντοστού.

Παράλληλα είχε διατελέσει βοηθός στην εθνική Γαλλίας και στην Παρί Σεν Ζερμέν.