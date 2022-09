Μέσι: «Απολαμβάνω ξανά το ποδόσφαιρο»

Ο Λιονέλ Μέσι με δηλώσεις του μετά τη φιλική νίκη της Αργεντινής επί της Ονδούρας (3-0) τόνισε πως φέτος νιώθει και πάλι άνετα με τον... εαυτό του και μετά από μια δύσκολη σεζόν απολαμβάνει ξανά το ποδόσφαιρο.

O Λιονέλ Μέσι είναι και πάλι εδώ! Ο Αργεντινός σταρ πέρυσι ήταν ένα «φάντασμα» του εαυτού του, καθώς ταλαιπωρήθηκε από «long covid» και φυσικά κλήθηκε να βιώσει μια τεράστια αλλαγή περιβάλλοντος, όταν άφησε την αγαπημένη του Μπαρτσελόνα και μετακόμισε στο Παρίσι για λογαριασμό της Παρί Σεν Ζερμέν.

O «Pulga» στα πρώτα ματς της τρέχουσας σεζόν είναι και πάλι... Μέσι. Ο 35χρονος αγωνίζεται ως «δεκάρι» στο 3-5-2 του Κριστόφ Γκαλτιέ και σε 11 ματς έχει έξι γκολ, οκτώ ασίστ και πολλές στιγμές «μαγείας».

Ο αρχηγός της Αργεντινής σκόραρε δυο φορές στη φιλική νίκη της Αλμπισελέστε επί της Ονδούρας με 3-0 και εν συνεχεία παραχώρησε δηλώσεις στις οποίες αναφέρθηκε στη δύσκολή περίοδο που πέρασε τους πρώτους του μήνες στη Γαλλία και τόνισε πως φέτος βρήκε τον καλό του εαυτό.

«Πέρυσι, όπως έχω ήδη πει, περνούσα μια δύσκολη περίοδο. Δεν βρήκα ποτέ τον εαυτό μου. Τώρα είναι διαφορετικά. Νιώθω καλά. Νιώθω διαφορετικός από πέρυσι. Ήξερα ότι θα ήταν έτσι. Είμαι πιο άνετα με τον σύλλογο, τα αποδυτήρια, τους συμπαίκτες μου και το παιχνίδι μας. Νιώθω πολύ καλά, οπότε αρχίζω να απολαμβάνω ξανά το ποδόσφαιρο», ανεφερε στις δηλώσεις του ο Λιονέλ Μέσι.

