Μαρσέιγ – Μπορντό: Μετά την κατάρρευση ο Καλού επέστρεψε για να παίξει! (pics)

Ο κόσμος του ποδοσφαίρου τρόμαξε ξανά με την κατάρρευση ποδοσφαιριστή, ο Καλού της Μπορντό υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο κι όμως σηκώθηκε και συνέχισε για λίγο στο ματς με την Μαρσέιγ!

Ο Σαμουέλ Καλού έχοντας βρεθεί στο τείχος της ομάδας του για μια εκτέλεση φάουλ που είχε αναλάβει ο Παγιέ για τους Μασσαλούς, κατέρρευσε και αμέσως όλοι φώναξαν τους γιατρούς για να τον βοηθήσουν.

Οι παίκτες των δύο ομάδων, όπως συνέβη και με την Δανία στην περίπτωση του Έρικσεν το καλοκαίρι, σχημάτισαν έναν κλοιό γύρω από τον πεσμένο Καλού για να προστατευθεί από τις κάμερες, με τον παίκτη να σηκώνεται και να βγαίνει για λίγο μόνος του από το ματς.

Ωστόσο, ξαναμπήκε, συνέχισε για ελάχιστα λεπτά και αντικαταστάθηκε τελικά στο 14' από τον Ουντίν.

Kalu just collapsed on the pitch at Marseille. Looked bad. Two minutes later he just got up and walked off. No stretcher, no substitution, just a splash of water. Then jogged back on to play again. pic.twitter.com/TI5TNsyKgS