Η δράστις της επίθεσης με οξύ στον Γουισά ήθελε να απαγάγαει το νεογέννητο παιδί του (pic)

Σοκαριστικές στιγμές έζησε ο Γιοάνα Βισά της Λοριάν καθώς μία γυναίκα του επιτέθηκε με οξύ στην προσπάθειά της να απαγάγει το νεογέννητο μωρό του.

Να απαγάγει την νεογέννητη κόρη του Γιοανά Γουισά της Λοριάν προσπάθησε η δράστις που του επιτέθηκε με οξύ το απόγευμα της Πέμπτης.

Σύμφωνα με την L’ Equipe ο ποδοσφαιριστής από το Κονγκό έχει υποστεί σοβαρά εγκαύματα στα μάτια από το υγρό που του πέταξε η γυναίκα μπροστά στο σπίτι του.

Η δράστις κατάφερε να ξεφύγει και σύμφωνα με τις αρχές έκανε επίθεση σε ένα άλλο ζευγάρι μετά από λίγο αλλά συνελήφθη, Όπως αποκαλύφθηκε, η γυναίκα προσπάθησε να απαγάγει το παιδί του Γουισά και το ίδιο αποπειράθηκε και στο άλλο ζευγάρι.

Όπως αναφέρουν τα γαλλικά ΜΜΕ, η δράστις τον πλησίασε ζητώντας του αυτόγραφο και ανυποψίαστος ο ποδοσφαιριστής πήγε προς το μέρος της για να δεχτεί την επίθεση.

Η γυναίκα που συνελήφθη είπε στην αστυνομία πως πρόσφατα απέβαλε και ήθελε να απαγάγει ένα παιδί, καθώς είχε κρύψει την αποβολή από τον σύζυγό της και φοβόταν να του το πει. Γνώριζε τον Γουισά καθώς εργαζόταν ως κοινωνική λειτουργός και είχε έρθει σε επαφή μαζί του και την γυναίκα του, λίγο πριν γεννήσουν ένα κοριτσάκι. Δεν κατάφερε να του αρπάξει το παιδί, αλλά η δεύτερη απόπειρά της σε ένα άλλο ζευγάρι ήταν πετυχημένη. Ωστόσο γρήγορα την συνέλαβε η αστυνομία στο σπίτι της και ομολόγησε την πράξη της.

Πλέον αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας, απαγωγής, πράξεις βαρβαρότητας και βίαιο περιορισμό.

The woman who attacked Lorient's Yoane Wissa on Thursday with acid was trying to kidnap his newborn baby girl after suffering a miscarriage of her own & hiding it from her husband - the next day, she successfully kidnapped another child, but was arrested. https://t.co/SqHSVrE65D