Απίστευτο σκηνικό στο Σπόρτινγκ-Ρασίνγκ: Ο διαιτητής σφύριξε την λήξη με την μπάλα στο αέρα, πριν μπει γκολ (vid)
Το βράδυ της Κυριακής (12/10) η Σπόρτινγκ Χιχόν υποδέχθηκε στην έδρα της τη Ρασίνγκ Σανταντέρ στα πλαίσια της 9ης αγωνιστικής της δεύτερης κατηγορίας του ισπανικού ποδοσφαίρου. Οι γηπεδούχοι κατάφεραν και επικράτησαν με 2-1 σε έναν αγώνα που στιγματίστηκε από τα λάθη της διαιτησίας.
Πιο συγκεκριμένα η Ρασίνγκ κέρδισε φάουλ στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Μετά την εκτέλεση του η μπάλα έπεσε στα πόδια του αμυντικού Μάριο Γκαρθία και εκείνος χωρίς να το σκεφτεί σούταρε απευθείας προς την εστία με τη μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα και να γράφεται το 2-2.
Ο νεαρός οπισθοφύλακας όμως υπολόγιζε χωρίς τον διαιτητή, ο οποίος είχε ήδη σφυρίξει την λήξη του παιχνιδιού ενώ η μπάλα βρισκόταν στον αέρα. Η απόφαση αυτή εξόργισε, όπως ήταν λογικό, τους παίκτες των φιλοξενούμενων και όταν ο αρχηγός της ομάδας πήγε να παραπονεθεί, αντίκρισε τη κόκκινη κάρτα. Τελικά το παιχνίδι έληξε 2-1 και η Σπόρτινγκ πήρε τρεις πολύτιμους βαθμούς που την έβγαλαν προσωρινά από τη ζώνη του υποβιβασμού.
Στη συνέντευξη Τύπου μετά το πέρας της αναμέτρησης, ο προπονητής της Σανταντέρ, Χοσέ Αλμπέρτο Λόπεζ, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την απόφαση του διαιτητή. «Υπάρχει ένας διαιτητής που πρέπει να δώσει καθυστερήσεις και ορίζει 8 λεπτά, δεκτόν. Μετά μας λέει ένα επιπλέον λεπτό λόγω κάποιων τακτικών καθυστερήσεων, γιατί υπήρξε μια διπλή αλλαγή στην παράταση. Στο 98:01 γίνεται το φάουλ, επειδή κοίταξα τον πίνακα σκορ... Μετά μπαίνει το γκολ αλλά το παιχνίδι έχει ήδη τελειώσει. Είναι αυτό φυσιολογικό; Κατά τη γνώμη μου, δεν είναι φυσιολογικό».
«Αν πρέπει να δοθούν 15 λεπτά, ο διαιτητής αποφασίζει να δώσει 15 λεπτά. Αλλά όταν η Ράσινγκ κερδίζει, συνήθως δίνουμε 15 λεπτά. Όταν η Ράσινγκ χάνει, συνήθως... τα σημερινά 8 λεπτά είναι υπερβολικά πολλά. Υπάρχει ένα γραφείο στη Μαδρίτη αφιερωμένο σε αυτά τα πράγματα, σωστά; Λοιπόν, ας το εξετάσουν», πρόσθεσε ο Λόπεζ.
