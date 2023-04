Με δύο γκολ του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι και από ένα των Ανσού Φατί και Φεράν Τόρες, η Μπαρτσελόνα χωρίς να φορτσάρει ιδιαίτερα πέρασε άνετα από την έδρα της ουραγού Έλτσε (4-0) και άφησε 15 βαθμούς πίσω τη δεύτερη Ρεάλ Μαδρίτης, με ματς περισσότερο.

Ένα ακόμα βήμα προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος έκανε στην Ισπανία η Μπαρτσελόνα. Η πρωτοπόρος της La Liga, χωρίς να φορτσάρει ιδιαίτερα, πέρασε με άνεση από την έδρα της ουραγού Έλτσε (4-0) και ανέβασε στους 15 βαθμούς την απόστασή της από τη δεύτερη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία υποδέχεται σε λίγες ώρες την Βαγιαδολίδ (Κυριακή 02/04, 17:15) και, λογικά, θα επαναφέρει την μεταξύ τους διαφορά στους δώδεκα.

Στο ντεμπούτο του ο Σεμπαστιάν Μπεκασέσε, με σημαντικές απουσίες (τιμωρημένοι οι Τσέικ – Μπογιέ και τραυματίες οι Ρόκο – Ντεκά), αλλά και σημαντική επιστροφή τον πρώτο σκόρερ Πέρε Μίγια, ξεκίνησε με πέντε αμυντικούς όταν η ομάδα του περίμενε την αντίπαλό της.

Πολλές απουσίες και πάλι για τον Τσάβι (έξω οι τραυματίες Κρίστενσεν, Ντε Γιονγκ, Πέδρι, Ντεμπελέ και τιμωρημένος ο Ραφίνια), ο οποίος ξεκίνησε με τον Έρικ Γκαρθία ως αμυντικό χαφ (δεν τα πήγε άσχημα, αν και δεν δέχθηκε ιδιαίτερη πίεση), ξεκουράζοντας – προφυλάσσοντας τον Σέρχιο Μπουσκέτς για την ρεβάνς με την Ρεάλ για τα ημιτελικά του Κυπέλλου (Τετάρτη 05/04, 22:00).

Οι γηπεδούχοι, χωρίς να έχουν τίποτα να χάσουν, αφού ουσιαστικά έχουν υποβιβαστεί προ πολλού, μπήκαν δυνατά και ανοιχτά στα πρώτα λεπτά, χωρίς πάντως να απειλήσουν με αξιώσεις την εστία του Μαρκ – Αντρέ Τερ Στέγκεν.

Αργά αλλά σταθερά, οι φιλοξενούμενοι πήραν τα ηνία του αγώνα, με πολύ δραστήριο τον Ανσού Φατί, σε ένα ιδιαίτερο παιχνίδι για τον 20χρονο επιθετικό, μετά τις… εμπρηστικές δηλώσεις του πατέρα του μεσούσης της εβδομάδας για το ενδεχόμενο αποχώρησής του από την ομάδα.

Και οι Μπλαουγκράνα, πάντως, δεν απείλησαν ιδιαιτέρως την εστία του Έντγκαρ Μπαδία, μέχρι το 20ό λεπτό, όταν κατάφεραν να προηγηθούν ύστερα από στατική φάση. Φάουλ – γέμισμα του Τζόρντι Άλμπα, κεφαλιά – γύρισμα του Ρόναλντ Αραούχο και ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, με γυριστό και ολίγο τυχερό σουτ, άνοιξε το σκορ, βάζοντας τέλος σε μια «ξηρασία» 424 λεπτών στο πρωτάθλημα.

Η Έλτσε δεν πτοήθηκε από το τέρμα του «Λέβα», ο οποίος έχασε άλλη μια καλή ευκαιρία με κεφαλιά άουτ, και έψαξε να απαντήσει, έχοντας στη διάθεσή της έξι κόρνερ στο πρώτο ημίχρονο, χωρίς πάντως αποτέλεσμα, αφού της έλειπε η τελική προσπάθεια. Αν την είχε, άλλωστε, δεν θα ήταν τελευταία και καταϊδρωμένη, 55 βαθμούς (!) μακριά από την σημερινή της αντίπαλο πριν από την μεταξύ τους αναμέτρηση.

Η Μπάρτσα, αντίθετα, άγγιξε το 0-2 στο πρώτο της κόρνερ στο φινάλε του πρώτου μέρους, με τον Ζιλ Κουντέ να σουτάρει αδύναμα και να δίνει την ευκαιρία στον Ομάρ Μασκαρέιγ να διώξει σωτήρια την μπάλα.

Ο σχετικά καλός ρυθμός του πρώτου 45λεπτου έπεσε στο δεύτερο, παρά την ευκαιρία του Μάρκος Αλόνσο, το σουτ του οποίου έδιωξε ο Μπαδία με το πόδι, με τον Χοσέ Καρμόνα να βγαίνει μόνος του στην πλάτη της καταλανικής άμυνας, αλλά να τραυματίζεται μόνος του (!) και να αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο.

Και, δύο λεπτά από το παραλίγο 1-1, ήρθε το 0-2 με σκόρερ τον Φατί. Αντεπίθεση δύο εναντίον δύο με τον Λεβαντόφσκι, με τον νεαρό επιθετικό να πιάνει ωραίο διαγώνιο σουτ έξω από την περιοχή, νικώντας τον Μπαδία για να βάλει σφραγίδα νίκης για την ομάδα του (56’), με το πρώτο του γκολ στο πρωτάθλημα από τον Οκτώβριο.

ANSU FATI GOAL…



WHAT A SMOOTH FINISH. He’s been making brilliant runs all game, AND HE DESERVED A GOAL pic.twitter.com/jBDIvBGZES