Κόουτς έχουμε (και σοβαρό μάλιστα) πρόβλημα!

Ο Γιώργος Τσακίρης άκουσε τον Νίκολιτς πριν τη συνέντευξη Τύπου και όσα είπε σε αυτή και έχει απορίες, ενώ γράφει και για την προβληματική εικόνα...

Η κουβέντα είναι λογικό κι επόμενο να έχει φουντώσει για τα καλά μετά και την αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Ηλιούπολη σχετικά με το αγωνιστικό, αφού επιβεβαιώνεται ότι η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς βρίσκεται σε κρίση, η οποία τείνει να αποδειχθεί και ταυτότητας... Η εικόνα στον αγώνα με μια ομάδα η οποία είναι η χειρότερη, μακράν της δεύτερης, στην αμέσως επόμενη κατηγορία, δεν αφήνει περιθώρια για αμφισβήτηση του προβλήματος που υφίσταται και παράλληλα δεν δικαιολογείται. Είναι μη αποδεκτή αυτή η εμφάνιση και προκαλεί εκνευρισμό και οργή η οποία για να ξεπεραστεί απαιτείται πειστικές σερί νίκες έως τη διακοπή, κοινώς με Παναιτωλικό και Σάμροκ Ρόβερς εντός, αλλά και ΟΦΗ στην Κρήτη, ενώ και να συμβεί αυτό δεν θα συνιστά απόδειξη ότι όλα όσα προηγήθηκαν ήταν απλά μια κακή παρένθεση: για να εξηγούμαι και να μη παρεξήγουμαι σε αυτό που γράφω μιας και περιγράφεται ως μια κατάσταση που διορθώνεται με αλλαγές προσώπων από τον ίδιο τον Σέρβο τεχνικό που συνιστά και το αφεντικό του αγωνιστικού!

Ας το πάρουμε από την αρχή όμως και να εμπεδώσουμε πως προκειμένου να το διορθώσουμε θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε: ότι δηλαδή κόουτς έχουμε (και μάλιστα σοβαρό) πρόβλημα και αν συνεχίσουμε σε αυτό το ρυθμό μόνο θα φουντώνει η συζήτηση και τα ερωτηματικά για όλους και για όλα, τη στιγμή που η αμφισβήτηση στο πρόσωπό σου θα μεγαλώνει, εντός κι εκτός του club! Κι αν έως ενός σημείου μπορεί να δικαιολογηθεί η μέτρια έως κακή εικόνα στα μεγάλα ματς, επαναλαμβάνω ΑΝ, ελέω νέων προσώπων και προσπάθεια αλλαγής αγωνιστικής φιλοσοφίας και ταυτότητας, αλλά και λόγω απουσιών, φρεσκάδας και ότι άλλο μπορεί να έχει σημειωθεί ως δικαιολογία, απέναντι στην Ηλιούπολη όλα ...σβήνουν και παύουν να υπάρχουν! Περνάνε στη σφαίρα του αδικαιολόγητου. Τη στιγμή που τα σημάδια που αναδείκνυαν ότι υπάρχει πρόβλημα είχαν παρουσιαστεί προ διακοπής: στις αναμετρήσεις με Τσέλιε και φυσικά με Κηφισιά, τη στιγμή που απέναντι σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό έδειξες αδυναμία ουσιαστικής ανταπόκρισης και στην πορεία των ματς και αντίδρασης!

Οι δηλώσεις έπονται του αγωνιστικού προβλήματος αλλά γίνονται μέρος αυτού και το απογειώνουν όταν αναδεικνύουν πρόβλημα ανάγνωσής του... Θέλω να πιστέψω πως είναι απλά λόγια αν και αυτό, όπου δυο σερί ματς και ενώ δεν έχει φύγει ο Οκτώβριος, γίνεται αναφορά στο κομμάτι των μεταγραφών, οφείλω να ομολογήσω μου προκαλούν ανησυχία για το τώρα και το αύριο, αλλά και για το κατά πόσο έχει αντιληφθεί ο προπονητής και οι συνεργάτες του το πραγματικά αγωνιστικό πρόβλημα. Διότι δεν είναι δυνατόν να αναφέρεται σε δυο σερί παιχνίδια, για πρωτάθλημα και Κύπελλο, στη μεταγραφική ανάγκη ενόψει Ιανουαρίου: διάολε με την Ηλιούπολη παίζαμε και στη δική μου λογική ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ, ακόμη και αν υπάρχει ανάγκη για να αλλάξεις ολόκληρο το ρόστερ, σε αναμέτρηση με τη χειρότερη ομάδα της δεύτερης κατηγορίας, να το σκέφτεσαι, πόσο μάλλον να το αναφέρεις κιόλας! Αλήθεια δεν γίνεται να μην αντιλαμβάνεται το πρόβλημα που δημιουργεί στον εαυτό του ο Σέρβος τεχνικός αλλά και σε όλη την ομάδα με τέτοια αναφορά...

Να υπενθυμίσω μάλιστα ότι από τώρα και για πολλά ματς, θέλοντας και μη, δεν θα έχει άλλους, εννοώ νέα αποκτήματα, αφού αυτό δύναται να συμβεί τον Γενάρη του 2026, κοινώς σε δυόμιση μήνες από τώρα. Πιο συγκεκριμένα έχει να δώσει 12 ακόμη αναμετρήσεις για υποχρεώσεις εντός κι εκτός συνόρων και θα το κάνει με τις συγκεκριμένες επιλογές. Μα πόσο καλύτερους από όσους είδαμε και δεν τράβηξε κανείς τους έχεις ανάγκη για να επιβληθείς παντοιοτρόπως της Ηλιούπολης; Ρητορικό το ερώτημα... Άσε που αν κρίνουμε από τον περσινό αντίστοιχο περσινό μεταγραφικό χειμώνα και όσα (δεν) έγιναν σε επίπεδο ενίσχυσης, δεν είμαι αρκετά αισιόδοξος για το πόσο επιτυχία θα προκύψει και φέτος, στο χειμερινό μεταγραφικό παράθυρο! Το θέμα είναι λοιπόν να εστιάσουμε σε αυτούς που έχουμε ανάμεσά μας, να τους αξιοποιήσουμε, να ενεργοποιήσουμε για παράδειγμα αυτούς που έχουν να μας δώσουν πράγματα, όπως είναι ο Γιόνσον, η διαχείριση του οποίου είναι αδικαιολόγητη σε απόλυτο βαθμό. Αλλά ας δεχθούμε ακόμη και αυτή την απόφαση του Μάρκο Νίκολιτς, δεν τον θέλει, το κακό για εκείνον είναι πως δεν δικαιολογείται η απόφασή του στο χορτάρι, σε καμία των περιπτώσεων...

Δεν χρειάζεται καν να σημειώσω πως κανείς από όλους όσοι αγωνίστηκαν δεν μπορούν να θεωρούν ότι ξεχώρισαν. Ούτε ένας πλην του σκόρερ (του Καλοσκάμη ο οποίος έκανε πάντως καλό τελείωμα και το κυριότερο είχε σωστή νοοτροπία) και αυτό γιατί απλά έγινε η δουλειά και η τρίτη νίκη στο θεσμό του Κυπέλλου. Μη τρελαθούμε κιόλας... Διότι είναι και θέμα ποδοσφαιριστών και αυτοσεβασμού στην αξία τους, στο βιογραφικό τους, αλλά και προσωπικότητας, χαρακτήρα και νοοτροπίας - κινήτρου... Επίσης ακόμη προσπαθώ να συνδέσω τις δηλώσεις του Νίκολιτς αμέσως μετά το ματς, όπου αναφέρθηκε με τρόπο τέτοιο που αναδείκνυε την προσπάθεια των παικτών του, αλλά και έψαχνε δικαιολογίες για να μη πάει την κουβέντα στην κακή εικόνα της ομάδας, προφανώς το έκανε σωστά για να μη χάσει τα αποδυτήρια, ωστόσο μετά ακολούθησαν όσα είπε πάλι για μεταγραφές στη συνέντευξη Τύπου και με ...έκαψε σχετικά με τις προθέσεις του...

*Συνεχίζω να αδυνατώ να καταλάβω τι είδε ο Νίκολιτς και προτίμησε να βάλει στην ευρωπαϊκή λίστα τον Λιούμπισιτς αντί του Καλοσκάμη, το έγραψα και χθες, το σημειώνω και σήμερα, διότι δεν είναι δυνατό να δικαιολογηθεί (και) αυτή η απόφαση... Μόνο στην πιθανότητα να ελπίζει να δει σε κάνα ευρωπαϊκό ματς καμία ομάδα τον Κροάτη άσο και τον πουλήσουμε...!!!