Ξέσπασε πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ για την επίθεση στον Τζόουνς: «Πρέπει να τον πάρετε από εκεί!»
Η ένταση συνεχίζεται στην Παρτίζαν μετά τη νέα συντριβή από τη Μακάμπι στο Βελιγράδι για την 18η αγωνιστική της EuroLeague.
Αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης στη Beogradska Arena, απειλήθηκε μεγάλη σύρραξη, με τους οπαδούς των γηπεδούχων να αποδοκιμάζουν τον Ταϊρίκ Τζόουνς, καθώς και όλη την αποστολή της σερβικής ομάδας.
Μάλιστα, η κατάσταση πήγε να ξεφύγει, αφού φαίνεται ότι ο Τζόουνς, εκνευρισμένος, καλεί συγκεκριμένη μερίδα οπαδών να τα πουν τετ-α-τετ!
Από την πλευρά του, ο Ταϊρίς Ράις σχολίασε τις εξελίξεις στο «X»: «Πρέπει να τον πάρετε από εκεί, ρε φίλε. Ξέχνα τα παιχνίδια, πώς θα κυκλοφορεί στην πόλη με όλη αυτή την ένταση; Αρκεί να είναι σε ένα εστιατόριο και κάποιος οπαδός να το παρακάνει...».
They have to get him out of there man. Forget the games, how is he going to move around the city with that much tension? All it takes is for him to be at a restaurant and a fan takes it too far. https://t.co/4tMyaYVXjz— Tyrese Rice (@ReseRice4) December 26, 2025
