Η Ρόδος αποβλήθηκε από το πρωτάθλημα της Γ' εθνικής και την επόμενη σεζόν θα παίζει στο τοπικό της ΕΠΣ Δωδεκανήσου.

Μία από τις πιο μελανές σελίδες στην ιστορία του ΑΣ Ρόδος γράφτηκε τη Δευτέρα.

Με απόφαση της ΕΠΟ έπεσε επίσημα η αυλαία για μία από τις πιο ιστορικές νησιωτικές ομάδες του ελληνικού ποδοσφαίρου, έναν σύλλογο με παρουσία στην παλιά Α’ Εθνική και σημαντικές στιγμές στη Super League 2.

Η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ ανακοίνωσε την απόφασή της να κατοχυρώσει υπέρ του Αμαρυνθιακού το παιχνίδι της 6ης αγωνιστικής του 5ου ομίλου της Γ’ Εθνικής, το οποίο δεν διεξήχθη, και παράλληλα να επιβάλει την αποβολή και τον υποβιβασμό των «ελαφιών» από το πρωτάθλημα.

Μετά από τρεις μηδενισμούς, η Ρόδος αποβλήθηκε από τη Γ’ Εθνική και σύμφωνα με τον κανονισμό, τη νέα σεζόν θα αγωνιστεί στο τοπικό πρωτάθλημα της ΕΠΣ Δωδεκανήσου.

Αναλυτικά οι αποφάσεις της πειθαρχικής επιτροπής της ΕΠΟ:

«Κηρύσσει το σωματείο «ΑΣ ΡΟΔΟΣ» πειθαρχικά ελεγκτέο για το αναλυτικά αναφερόμενο στο σκεπτικό πειθαρχικό αδίκημα και του επιβάλλει εξής πειθαρχικές ποινές:

α) απώλεια, με διαφορά τερμάτων 0-3, του αγώνα που είχε ορισθεί για τις 25.10.2025 με την ποδοσφαιρική ομάδα του σωματείου «ΑΟ ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ» για το πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας, 5ου Ομίλου, 6ης αγωνιστικής, 1ης φάσης, αγωνιστικής περιόδου 2025-2026,

β) χρηματική ποινή, ύψους τριακοσίων (300) ευρώ,

γ) αποβολή από το πρωτάθλημα και υποβιβασμός στην αμέσως κατώτερη κατηγορία.

Επιβάλλει στην ΠΑΕ Ολυμπιακός χρηματική ποινή ύψους χιλίων (1.000) ευρ για πειθαρχική παράβαση στον αγώνα Κυπέλλου Ελλάδας ΠΑΕ Ολυμπιακός - ΠΑΕ ΝΠΣ Βόλος στις 29/10/2025 στο γήπεδο "Γ. Καραϊσκάκης".

Επιβάλλει στο σωματείο Αχαρναϊκός ΑΟ τις εξής πειθαρχικές ποινές: α) απώλεια τριών (-3) βαθμών από το πρωτάθλημα Α΄ Εθνικής Κατηγορίας Γυναικών, αγωνιστικής περιόδου 2025-2026, β) απώλεια του αγώνα που είχε οριστεί για τις 02-11-2025, με την ποδοσφαιρική ομάδα του σωματείου Αστέρας Τρίπολης για το πρωτάθλημα της Α΄ Εθνικής Κατηγορίας Γυναικών, 6ης αγωνιστικής, περιόδου 2025-2026, με διαφορά τερμάτων 0-3, γ) χρηματική ποινή ύψους 300 ευρώ και δ) αποβολή από το πρωτάθλημα στο οποίο μετέχει και υποβιβασμός αυτού στην αμέσως κατώτερη κατηγορία.

Επιβάλλει στο σωματείο ΑΟ Μιλτιάδης χρηματική ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ (15 παρ. 3 Iβ ΠΚ ΕΠΟ) για πειθαρχική παράβαση στον αγώνα Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας ΑΟ Μιλτιάδης - ΠΑΣ Πύργος στις 26/10/2025.

Επιβάλλει στο σωματείο Στίλβη Χανίων χρηματική ποινή ύψους διακοσίων (200) ευρώ για πειθαρχική παράβαση στον αγώνα Κυπέλλου Ελλάδας Γυναικών Στίλβη Χανίων - ΑΟ Χανιά στις 22/10/2025».