Ολυμπιακός: Στο Βέλγιο δίχως Βαλμπουενά

Ο Ματιέ Βαλμπουενά δεν θα καταφέρει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στον Ολυμπιακό στο ματς με την Άντβερπ στο Βέλγιο το βράδυ της Πέμπτης στην τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Europa League.

Οι ενοχλήσεις που ταλαιπωρούν τον Γάλλο μετά το εκτός έδρας παιχνίδι με τον ΟΦΗ, δεν του επιτρέπουν να είναι παρών στα πλάνα του Μαρτίνς για το ματς με τους Βέλγους.

Αντίθετα, συμπεριλήφθηκε έπειτα από καιρό στους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές ο Καρμπόβνικ.

Αναλυτικά η αποστολή:

Βατσλίκ, Τζολάκης, Καραργύρης, Ανδρούτσος, Λαλά, Παπασταθόπουλος, Σισέ, Ο. Μπα, Μάρκοβιτς, Καρμπόβνικ, Ρέαμπτσιουκ, Σουρλής, Εμβιλά, Μπουχαλάκης, Κούντε, Μ. Καμαρά, Α. Καμαρά, Μασούρας, Βρουσάι, Ονιεκουρού, Λόπες, Ελ Αραμπί, Τικίνιο.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς με την Αντβέρπ. / The squad players selected ahead of the match against @official_rafc. 🔴⚪️#Olympiacos #UEL #ANTOLY #Football #FootballGame #SquadList pic.twitter.com/El9xQ5amLz