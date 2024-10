Conference League: Ομόνοια και Πάφος συνεχίζουν, μένει έξω ο ΑΠΟΕΛ σύμφωνα με αλγόριθμο

Σύμφωνα με τον αλγόριθμο του Football Meets Data, Ομόνοια και Πάφος αναμένεται να συνεχίσουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι στο Conference League, με τον ΑΠΟΕΛ να μένει εκτός συνέχειας σύμφωνα με την τεχνολογία.

Ομόνοια και Πάφος έχουν την ίδια βαθμολογική συγκομιδή (3β.) έπειτα από τρείς αγωνιστικές στη League Phase του Conference League, και σύμφωνα με τις... πιθανότητες, έχουν και ίδια «φόντα» για να συνεχίσουν στο θεσμό και μετά τα Χριστούγεννα και την ολοκλήρωση του ομίλου, σε αντίθεση με τον ΑΠΟΕΛ που... μένει (θεωρητικά πάντα) εκτός Ευρώπης.

Τουλάχιστον αυτό «βγαίνει» από τον αλγόριθμο του Football Meets Data, ο οποίος ανανεώθηκε σήμερα (30/10), έπειτα φυσικά και από τα αποτελέσματα των αγώνων της περασμένης Πέμπτης (24/10).

Σύμφωνα λοιπόν με την... τεχνολογία, τόσο η ομάδα του Βάλντας Νταμπράουσκας, όσο και εκείνη του Χουάν Κάρλος Καρσέδο, αναμένεται να καταλάβουν δυο από τις 24 θέσεις που οδηγούν σε ευρωπαϊκή συνέχεια. Συγκεκριμένα, οι «πράσινοι» αναμένεται να τερματίσουν στην 18η θέση, ενώ οι Κυπελλούχοι Κύπρου στην 20η.

Με βάση λοιπόν την κατάταξη που δημιούργησε το συγκεκριμένο μέσο, η Ομόνοια θα αντιμετωπίσει τη Σέλκ Μπριζ ή την Κοπεγχάγη, ενώ οι Παφίτες πιθανό να τεθούν αντιμέτωποι με τον Παναθηναϊκό ή την Ολίμπια Λιουμπλιάνας.

