Η διοίκηση της Μπάγερν αποφάσισε να αφήσει προσωρινά εκτός ομάδα τον Σαντιό Μανέ μετά το σοβαρό επεισόδιο που είχε ο τελευταίος με τον Σανέ.

Άνω – κάτω η Μπάγερν μετά το σοβαρό επεισόδιο που είχαν στα αποδυτήρια του «Ετιχαντ» Σαντιό Μανέ και Λιρόι Σανέ. Οι δυο τους στη διάρκεια του ματς είχαν αρκετές διαφωνίες, ενώ μετά τη συντριβή ο Σενεγαλέζος χτύπησε τον συμπαίκτη του στο χείλος. Η κατάσταση είναι εκρηκτική, αρκετοί ζήτησαν την τιμωρία του Μανέ για την απαράδεκτη συμπεριφορά του, με αποτέλεσμα η διοίκηση να τον αφήσει εκτός ομάδας μέχρι νεωτέρας. Ο Σενεγαλέζος θα μείνε σίγουρα εκτός από το ερχόμενο παιχνίδι με την Χοφενχάιμ και τιμωρήθηκε με χρηματικό πρόστιμο.

Θυμίζουμε, πως ο παίκτης βρέθηκε στο προπονητικό κέντρο της ομάδας το πρωί της Πέμπτης και απολογήθηκε ενώπιον των συμπαικτών του και του προπονητικού σταφ για την απρεπή του ενέργεια.

‼️🇸🇳 Sadio Mané has been suspended by Bayern Munich until further notice, reports @BILD_Sport. pic.twitter.com/S4R9XJ1tEG