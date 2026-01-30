Ντιναμό Ζάγκρεμπ και Φενέρμπαχτσε ήρθαν σε συμφωνία για την απόκτηση του Ντομινίκ Λιβάκοβιτς με μορφή δανεισμού.

Ο Ντομινίκ Λιβάκοβιτς επέστρεψε στο σπίτι του, στην ομάδα που τον ανέδειξε μετά από περιπλανήσεις σε Φενέρεμπαχτσε και Τζιρόνα. Συγκεκριμένα στον καταλανικό σύλλογο, που εντάχθηκε ως δανεικός, δεν κατέγραψε καμία συμμετοχή φέτος κάνοντας γνωστή την επιθυμία του να αποχωρήσει.

Ο τερματοφύλακας ανακοινώθηκε σήμερα και επίσημα από την κροατική ομάδα με μορφή δανεισμού ως το τέλος της σεζόν, αφού έκλεισε το deal με τα Καναρίνια αντί 4 εκατομμυρίων ευρώ. O 31χρονος αναμένεται να είναι έτοιμος στο παιχνίδι της Δευτέρας κόντρα στη Βούκοβαρ, όπου θα φορέσει την φανέλα του συλλόγου για 294η φορά, ενώ μεγάλος στόχος είναι να βρει τον αγωνιστικό του ρυθμό ενόψει του Μουντιάλ.

O Κροάτης γκολκίπερ, ένα από τα μεγάλα ταλέντα της χώρας ήταν αναπόσπαστο μέλος την εκπληκτικής πορείας της ομάδας στο προηγούμενο Μουντιάλ, ενώ μεγάλοι ευρωπαϊκοί σύλλογοι τον είχαν βάλει στο στόχαστρο. Η Φενέρμπαχτσε τελικά τον έκανε δικό της αλλά η πορεία έδειξε ότι δεν κατάφερε να βρει τα πατήματα του ούτε εκεί αλλά ούτε στo ισπανικό πρωτάθλημα.