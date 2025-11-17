Μαραντόνα: Οι Oasis απέτισαν φόρο τιμής

Μαραντόνα: Οι Oasis απέτισαν φόρο τιμής

Μάρθα Χωριανοπούλου
oasis-maradona

bet365

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής τους στο Monumental, οι Oasis απέτισαν φόρο τιμής στον Ντιέγκο Μαραντόνα,αφιερώνοντας σε εκείνον τα τραγούδια «Live Forever» και «Rock ‘N’ Roll Star».

Οι Oasis επέστρεψαν στην Αργεντινή και η συναυλία τους στο ιστορικό στάδιο Monumental . Χιλιάδες φίλοι της μπάντας και του ποδοσφαίρου ενώθηκαν σε μια φορτισμένη ατμόσφαιρα και απέτησαν φόρο τιμής στον Ντιέγκο Μαραντόνα, έναν θρύλο που συνεχίζει να εμπνέει γενιές.

Καθώς οι γιγαντοοθόνες του σταδίου φωτίστηκαν με ιστορικά στιγμιότυπα από τη ζωή του «Πίμπε ντ’Ορο», οι πρώτες νότες του «Live Forever» ενώθηκαν μαγικά με τις εικόνες του Μαραντόνα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 60 ετών το 2020.

Δείτε Επίσης

Συγκινημένος ο Αλμέιδα για τον Μαραντόνα: «Δε θα υπάρξει άλλος, ήταν το ποδόσφαιρο στην πιο αγνή μορφή του»
matias_almeyda_sevilla

Στο αποκορύφωμα της βραδιάς, ο Λίαμ Γκάλαχερ πήρε τον λόγο και αφιέρωσε το «Rock ‘N’ Roll Star» στον θρυλικό Αργεντινό, ξεσηκώνοντας τους δεκάδες χιλιάδες θεατές που τον θεωρούν αιώνιο σύμβολο.

@Photo credits: OASIS/IG
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    Τελευταία Νέα