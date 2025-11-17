Μαραντόνα: Οι Oasis απέτισαν φόρο τιμής
Οι Oasis επέστρεψαν στην Αργεντινή και η συναυλία τους στο ιστορικό στάδιο Monumental . Χιλιάδες φίλοι της μπάντας και του ποδοσφαίρου ενώθηκαν σε μια φορτισμένη ατμόσφαιρα και απέτησαν φόρο τιμής στον Ντιέγκο Μαραντόνα, έναν θρύλο που συνεχίζει να εμπνέει γενιές.
Diego Armando Maradona during Live Forever at Oasis' first night in Buenos Aires 🇦🇷#oasislive25 pic.twitter.com/pToc3gpTx2— Liam Gallagher Fans Club (@liamgfansclub) November 16, 2025
Καθώς οι γιγαντοοθόνες του σταδίου φωτίστηκαν με ιστορικά στιγμιότυπα από τη ζωή του «Πίμπε ντ’Ορο», οι πρώτες νότες του «Live Forever» ενώθηκαν μαγικά με τις εικόνες του Μαραντόνα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 60 ετών το 2020.
Στο αποκορύφωμα της βραδιάς, ο Λίαμ Γκάλαχερ πήρε τον λόγο και αφιέρωσε το «Rock ‘N’ Roll Star» στον θρυλικό Αργεντινό, ξεσηκώνοντας τους δεκάδες χιλιάδες θεατές που τον θεωρούν αιώνιο σύμβολο.
