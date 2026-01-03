Το όνομα του Γκονζάλο Μαρόνι της Μπόκα Τζούνιορς βρίσκεται στα μεταγραφικά ραντάρ του Άρη σύμφωνα με Αργεντινό δημοσιογράφο.

Ο Άρης έχει βάλει πλώρη για λίφτινγκ στο ρόστερ και ενίσχυση του δυναμικού του και όλο και περισσότερα ονόματα βγαίνουν στην επιφάνεια.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Ουριέλ Λουγκτ, οι Κίτρινοι είναι σε συζητήσεις με την Μπόκα Τζούνιορς προκειμένου να αποκτήσουν με τη μορφή δανεισμού τον Γκονζάλο Μαρόνι, ο οποίος αγωνιζόταν με το ίδιο καθεστώς στην Νιούελς Ολντ Μπόις.

Ο 26χρονος μεσοεπιθετικός κατέχει ιταλικό διαβατήρια και έχει αγωνιστεί άλλη μία φορά στην Ευρώπη για λογαριασμό της Σαμπντόρια. Με την Νιούελς μέτρησε 34 συμμετοχές με 4 γκολ και 3 ασίστ ως απολογισμό.