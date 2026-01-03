Άρης: Θέλει δανεικό τον Μαρόνι της Μπόκα Τζούνιορς σύμφωνα με τους Αργεντινούς
Ο Άρης έχει βάλει πλώρη για λίφτινγκ στο ρόστερ και ενίσχυση του δυναμικού του και όλο και περισσότερα ονόματα βγαίνουν στην επιφάνεια.
Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Ουριέλ Λουγκτ, οι Κίτρινοι είναι σε συζητήσεις με την Μπόκα Τζούνιορς προκειμένου να αποκτήσουν με τη μορφή δανεισμού τον Γκονζάλο Μαρόνι, ο οποίος αγωνιζόταν με το ίδιο καθεστώς στην Νιούελς Ολντ Μπόις.
Ο 26χρονος μεσοεπιθετικός κατέχει ιταλικό διαβατήρια και έχει αγωνιστεί άλλη μία φορά στην Ευρώπη για λογαριασμό της Σαμπντόρια. Με την Νιούελς μέτρησε 34 συμμετοχές με 4 γκολ και 3 ασίστ ως απολογισμό.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.