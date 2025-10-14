O Oλυμπιακός χτίζει σερί με κορυφαίες αποδόσεις και προσφορά* που δεν χάνεται!

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο ΣΕΦ την Αναντολού Εφές (14/10, 21:15) για την 4η αγωνιστική της Euroleague.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ανεβασμένη ψυχολογία καθώς την Κυριακή (12/10) επικράτησαν με 90-86 στο ΣΕΦ του Παναθηναϊκού, κερδίζοντας το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της σεζόν.

Παρά τις απουσίες (Φουρνιέ, Γουόκαπ) το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα κατάφερε να πάρει τη νίκη έχοντας για πρωταγωνιστές τους Βεζένκοφ (22π. 6ρ.) και Ντόρσεϊ (16π. 8 ασ.).

Στην Euroleague οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ρεκόρ 2-1 και την προηγούμενη αγωνιστική έκαμψαν σχετικά εύκολα την αντίσταση της πρωτάρας Ντουμπάι, με το 86-67 να είναι το τελικό αποτέλεσμα στο ΣΕΦ.

Για άλλο ένα ματς ο Σάσα Βεζένκοφ ήταν ο MVP κάνοντας double-double με 25 πόντους και 11 ασίστ. Θα είναι και πάλι αυτός που θα ηγηθεί της επίθεσης του Ολυμπιακού και το να σκοράρει over 21.5 πόντους προσφέρεται σε απόδοση 1.80.

Μετά το παιχνίδι στον Πειραιά, ο Ολυμπιακός παίζει την Πέμπτη (16/10 22:00) στο Βελιγράδι με την Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Από την άλλη η Αναντολού Εφές δεν έχει ξεκινήσει το ίδιο καλά καθώς μετά τη νίκη στην πρεμιέρα ακολούθησαν οι ήττες από Χάποελ Τελ Αβίβ (81-87) εντός και Παρτίζαν (93-87) εκτός.

Η ομάδα του Ιγκόρ Κοκόσκοφ, που επέστρεψε στην Ευρώπη μετά από τέσσερα χρόνια, «πάλεψε» στο Βελιγράδι αλλά «πλήρωσε» το κακό της πρώτο ημίχρονο όπου δέχτηκε 55 πόντους από τους Σέρβους.

Οι Κορντινιέ (21π.) και Οσμάνι (21π.) βρέθηκαν σε καλή μέρα αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να δώσει τη νίκη στην ομάδα τους. Στα τρία παιχνίδια που έχει αγωνιστεί έως τώρα στη Euroleague η Εφές έχει σκοράρει μέσο όρο 84.3 πόντους και το over 166.5 πόντοι βρίσκεται στο 1.91.

Οι Τούρκοι μετά τον Ολυμπιακό υποδέχονται την Παρασκευή (17/10, 20:30), την έτερη ελληνική ομάδα της διοργάνωσης, τον Παναθηναϊκό.

Στους «ερυθρόλευκους» ο Τάιλερ Ντόρσεϊ βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση στην αρχή της σεζόν, σουτάρει με 36.4% στο τρίποντο έως τώρα και να το να πετύχει over 2.5 τρίποντα είναι στο 2.15.



Τέλος, ανάμεσα στις 800+ προσφερόμενες αγορές του αγώνα, μπορεί κάποιος να βρει ειδικό στοίχημα ομάδων και παικτών, super ενισχυμένες αποδόσεις, και μία πλούσια γκάμα από στατιστικές επιλογές (πόντοι, ριμπάουντ, τρίποντα κ.ά).



