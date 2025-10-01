Τον τρόπο τον ξέρει… μένει να δείξει πως μπορεί!

Πρώτη εκτός έδρας αποστολή για τον Ολυμπιακό στη League Phase του Champions League, με τη μεγάλη πρόκληση στο «σπίτι» της Άρσεναλ (22:00).

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ συνεχίζει στη League Phase με τη δεύτερη αναμέτρησή της, αυτή τη φορά επί αγγλικού εδάφους κόντρα στην Άρσεναλ, σε μία αναμφίβολα πολύ δύσκολη αποστολή.

Οι Πειραιώτες στην πρεμιέρα έμειναν στο 0-0 με την Πάφο στο «Γ. Καραϊσκάκης» παρά το γεγονός πως είχαν αριθμητικό πλεονέκτημα από το πρώτο ημίχρονο απέναντι στους πρωταθλητές Κύπρου και πλέον στοχεύει σε θετικό αποτέλεσμα μακριά από την έδρα του, σε ένα γήπεδο όπου έχει πάντως εξαιρετικές αναμνήσεις.

Η Άρσεναλ είναι εκ των αντιπάλων που έχει συνηθίσει διαχρονικά να αντιμετωπίζει ο Ολυμπιακός, καθώς ούτε λίγο, ούτε πολύ έχουν προϊστορία 12 αγώνων και μάλιστα με μοιρασμένα αποτελέσματα, με 6 νίκες για κάθε ομάδα.

Ανάμεσα στις έξι «ερυθρόλευκες» νίκες, οι τρεις είναι στο Λονδίνο και φυσικά εκείνη του 2020 έχει γραφτεί με χρυσά γράμματα, με το γκολ του Ελ Αραμπί στην παράταση να υπογράφει το 1-2 και να δίνει την πρόκριση στους «16» του Europa League!

Είθε το 13ο παιχνίδι κόντρα στους «κανονιέρηδες» να μην είναι… γρουσούζικο για τους νταμπλούχους Ελλάδας που προέρχονται από πολύ δύσκολη νίκη επί του Λεβαδειακού με δύο γκολ του Τσικίνιο (3-2) που τους διατήρησε στην κορυφή της Super League.

Δεδομένο είναι πως απέναντι σε μία ομάδα που ανήκει στην ελίτ του Champions League όπως η Άρσεναλ, οι Πειραιώτες είναι το αουτσάιντερ που έχουν ολοκληρώσει με ισοπαλία τα 5/6 παιχνίδια τους σε πρωτάθλημα και Ευρώπη. Στο 2.90 το ισόπαλο πρώτο 45λεπτο.

Επίσης είναι δεδομένο πως επιθετικά ο Ολυμπιακός μπορεί να γίνει απειλητικός έχοντας ως αιχμή τον Ελ Καμπί ώστε να σκοράρει. Στο 2.10 το G/G, ενώ στο 4.50 προσφέρεται το γκολ του Μαροκινού φορ.

Τέλος, ανάμεσα στις 800+ προσφερόμενες αγορές σε κάθε αγώνα, μπορεί κάποιος να βρει combo bets, στοίχημα για τον τρόπο επίτευξης των τερμάτων, super ενισχυμένες αποδόσεις, στατιστικές επιλογές (κάρτες, κόρνερ, πέναλτι κ.ά) και μία πλούσια γκάμα ειδικών στοιχημάτων (ομάδων και παικτών).

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ

21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.

