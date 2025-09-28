Αθλητικές εφημερίδες: Όλα τα πρωτοσέλιδα της ημέρας (28/9) στο Gazzetta

Η μεγάλη, όπως εξελίχθηκε, νίκη του Ολυμπιακού στο ποδόσφαιρο δια... ποδός Τσικίνιο, που σκόραρε δις κόντρα στον Ολυμπιακό, η κατάκτηση του Σούπερ Καπ για τους «ερυθρολεύκους» και ο στόχος του Κόντη για νέο διπλό.

Sportday: Terminator! Σπουδαίος Τσικίνιο στο... ροντέο του Καραϊσκάκη, καθώς και στα δύο τέρματα του Λεβαδειακού αναπέδωσε αμέσως, κρατώντας τον Ολυμπιακό στο «ρετιρέ» της βαθμολογίας. Αγρίνιο, όπως... Βέρνη. Ο Παναθηναϊκός αναζητεί την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα, με τον τεχνικό των «πρασίνων» να ποντάρει στο μομέντουμ του Ζαρουρί μετά το χατ τρικ του Μαροκινού στην Ελβετία.

Livesport: Κόντης για «διπλό» Νο.2. Σαν τελικός ο αγώνας για τον ΠΑΟ σήμερα με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο, όπου θέλει μόνο νίκη. Μηχανή είσαι, Τσικίνιο. Ο εξαιρετικός Λεβαδειακός έβαλε ξανά δύσκολα στο Φάληρο, αλλά αυτή τη φορά ο Ολυμπιακός είχε σωτήρα τον πυραυλοκίνητο Πορτογάλο, που με δύογκολ του χάρισε τη μεγάλη νίκη.

Φως των σπορ: Τρίποντο σαν... ντέρμπι. Πήρε «τρελό» ματς... 110 λεπτών ο Ολυμπιακός. «Μίλησε» ο αρχηγός.

Κόκκινος Πρωταθλητής: Πυρετός το Σαββατόβραδο. Ο θρύλος νίκησε και τα λάθη του. Ατσάλινος! Έσπασε το «μπλόκο». Με γκολ-οφσάιντ ισοφάρισε ο Λεβαδειακός, καθώς δεν... λειτούργησε το VAR.

Ώρα των σπορ: Μόνο κιτρινόμαυρη, μόνο ΑΕΚ, μόνο νίκη. Η «Ένωση» μετη φανέλα που της αρμόζει απέναντι στον Βόλο στη Νέα Φιλαδέλφεια για τους τρεις βαθμούς, πριν ξεκινήσει το ευρωπαϊκό της ταξίδι.