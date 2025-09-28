Αθλητικές εφημερίδες: Όλα τα πρωτοσέλιδα της ημέρας (28/9) στο Gazzetta
Sportday: Terminator! Σπουδαίος Τσικίνιο στο... ροντέο του Καραϊσκάκη, καθώς και στα δύο τέρματα του Λεβαδειακού αναπέδωσε αμέσως, κρατώντας τον Ολυμπιακό στο «ρετιρέ» της βαθμολογίας. Αγρίνιο, όπως... Βέρνη. Ο Παναθηναϊκός αναζητεί την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα, με τον τεχνικό των «πρασίνων» να ποντάρει στο μομέντουμ του Ζαρουρί μετά το χατ τρικ του Μαροκινού στην Ελβετία.
Livesport: Κόντης για «διπλό» Νο.2. Σαν τελικός ο αγώνας για τον ΠΑΟ σήμερα με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο, όπου θέλει μόνο νίκη. Μηχανή είσαι, Τσικίνιο. Ο εξαιρετικός Λεβαδειακός έβαλε ξανά δύσκολα στο Φάληρο, αλλά αυτή τη φορά ο Ολυμπιακός είχε σωτήρα τον πυραυλοκίνητο Πορτογάλο, που με δύογκολ του χάρισε τη μεγάλη νίκη.
Φως των σπορ: Τρίποντο σαν... ντέρμπι. Πήρε «τρελό» ματς... 110 λεπτών ο Ολυμπιακός. «Μίλησε» ο αρχηγός.
Κόκκινος Πρωταθλητής: Πυρετός το Σαββατόβραδο. Ο θρύλος νίκησε και τα λάθη του. Ατσάλινος! Έσπασε το «μπλόκο». Με γκολ-οφσάιντ ισοφάρισε ο Λεβαδειακός, καθώς δεν... λειτούργησε το VAR.
Ώρα των σπορ: Μόνο κιτρινόμαυρη, μόνο ΑΕΚ, μόνο νίκη. Η «Ένωση» μετη φανέλα που της αρμόζει απέναντι στον Βόλο στη Νέα Φιλαδέλφεια για τους τρεις βαθμούς, πριν ξεκινήσει το ευρωπαϊκό της ταξίδι.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.