Η Νόριτς ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον Γιοχάνες Θόρουπ και ανέθεσε προσωρινά την τεχνική ηγεσία στον Τζακ Γουίλσιρ.

Ο 33χρονος Άγγλος, πρώην παίκτης της Άρσεναλ και πλέον προπονητής, ξεκίνησε την καριέρα του στους πάγκους με την Κ18 των Gunners. Στη Νόριτς βρισκόταν ως βοηθός του Θόρουπ. Τα «καναρίνια» βρίσκονται στη 14η θέση του Championship, με συγκομιδή 53 βαθμών.

Jack Wilshere will take charge of the first team on an interim basis for our two remaining Sky Bet Championship fixtures.



