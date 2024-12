Ενδιαφέρον για την αγορά της Βάσκο Ντα Γκάμα έχει εκδηλώσει και ο μεγαλομέτοχος της Σαμπντόρια Αντρέα Ραντριτσάνι, την ίδια ώρα που ο Βαγγέλης Μαρινάκης βρίσκεται σε συζητήσεις για το πλειοψηφικό πακέτο της ομάδας.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης ενδιαφέρεται για να αγοράσει το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της βραζιλιάνικης Βάσκο Ντα Γκάμα, θέλοντας να επενδύσει στον σύλλογο μεγαλώνοντας το δίκτυο των ομάδων του.

Εκτός όμως από εκείνον, ο πρώην ιδιοκτήτης της Λιντς και νυν μεγαλομέτοχος της Σαμπντόρια, Αντρέα Ραντριτσάνι, φαίνεται πως έχει μπει στο κόλπο για την αγορά της Βάσκο Ντα Γκάμα.

Και δύο πλευρές έχουν υπογράψει συμφωνίες εμπιστευτικότητας ώστε να λάβουν οικονομικές πληροφορίες που αφορούν τον σύλλογο. Πέρα από τους δύο άντρες, τα βραζιλιάνικα Μέσα αναφέρουν ότι υπάρχουν κι άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, ενώ τουλάχιστον ακόμη μία εταιρεία έχει υπογράψει συμφωνία εμπιστευτικότητας με τη Βάσκο.

Fundo liderado pelo italiano Andrea Radrizzani, ex-dono do Leeds e controlador do Sampdoria, está na briga pela compra da SAF do Vasco.



Além dele, o grego Evangelos Marinakis, dono do Nottingham Forest e do Olympiacos, também está na concorrência.



Ambos assinaram acordos de… pic.twitter.com/IfrvzExnXa