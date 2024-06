Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ινδία ο Στάικος Βεργέτης θα αποχωρήσει από την Παντζάμπ μετά από μια διετία, ενώ αναμένεται να αποχωρήσει και ο Δημήτρης Χατζηισαΐας.

Παρελθόν από την Παντζάμπ αναμένεται να αποτελέσουν οι δυο Έλληνες της ομάδας. Σύμφωνα με δημοσιεύματα τόσο ο Στάικος Βεργέτης, όσο και ο Δημήτρης Χατζηισαΐας αναμένεται να αποχωρήσουν από την ομάδα, καθώς τα συμβόλαια τους ολοκληρώνεται και δεν προβλέπεται να ανανεώσουν.

Dimitrios Chatziisaias to leave Punjab FC following the departure of head coach Staikos Vergetis. Earlier, the defender was in talks to extend his contract at the North Indian club! #IndianFootball

Ο 47χρονος προπονητής ανέλαβε την ομάδα της Ινδίας το καλοκαίρι του 2022 και στην πρώτη του χρονιά την ανέβασε από τη δεύτερη στην πρώτη κατηγορία. Από την πλευρά του ο 31χρονος κεντρικός αμυντικός υπέγραψε τον περασμένο Σεπτέμβριο και έκανε 23 εμφανίσεις, με ένα γκολ Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε η Παντζάμπ τερμάτισε στην 8η θέση και για ένα τρίποντο έμεινε εκτός των Play Off.

O άλλοτε προπονητής του Αστέρα Τρίπολης, της Νέας Σαλαμίνας, της Δόξας Δράμας, της Νίκης Βόλου και του ΟΦ Ιεράπετρας είχε αυτές τις δυο σεζόν απολογισμό 23 νίκες, 13 ισοπαλίες και 16 ήττες, με το ρεκόρ του στη δεύτερη χρονιά του στο πρωτάθλημα να είναι 6 νίκες, ισάριθμες ισοπαλίες και 10 ήττες.

Greek tactician Staikos Vergetis is all set to leave Punjab FC after a two-year stint, we can confirm!👋🇬🇷



The two sides couldn't agree on a new contract and have decided to part-ways, PFC will now look into the market for new coach 🔍



