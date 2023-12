Πέντε Κύπριοι ποδοσφαιριστές που έχουν «ανοίξει τα φτερά τους» στο εξωτερικό

Αρκετοί είναι οι Κύπριοι ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στα πρωταθλήματα του εξωτερικού. Σας παρουσιάζουμε πέντε από τους πολλούς, οι οποίοι «άνοιξαν» τα φτερά τους σε ομάδες του εξωτερικού (πλην Ελλάδας) και εκπροσωπούν με επάξιο τρόπο το κυπριακό ποδόσφαιρο.

Ο 20χρονος Γιώργος Οκκάς αγωνίζεται με τη φανέλα της Φούλαμ U21 και κάνει περήφανο το κυπριακό ποδόσφαιρο, καθώς δεν είναι μικρό πράγμα να αγωνίζεσαι σε σύλλογο της Πρέμιερ Λιγκ, από τόσο μικρή ηλικία. Έχοντας ρίζες από Αυστραλία, είναι γιος του γνωστού σε όλους μας Γιάννη Οκκά, του πρώην ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ. Φέτος, μετρά 11 συμμετοχές και 1 ασίστ σε Premier League 2 και EFL Trophy.

Sublime from the Cypriot... 👏 pic.twitter.com/VpAs7AeuCf



O 29χρονος κεντρικός αμυντικός αγωνίζεται στη βελγική Σταντάρ Λιέγης, ενώ έχει περάσει και από την Ανόρθωση. Έκανε τα πρώτα του βήματα με την Ένωση Νέων Παραλιμνίου και στη συνέχεια πέρασε από την Νότιγχαμ Φόρεστ U18. Στη συνέχεια, εντυπωσίασε με την Ανόρθωση, όπου αναδείχθηκε κορυφαίος νέος παίκτης τη σεζόν 2014/15 και έστρεψε πάνω του τα βλέμματα από ομάδες του εξωτερικού. Το 2016 πήρε μεταγραφή στον Ολυμπιακό για 600.000 ευρώ και δόθηκε δανεικός στην Σταντάρ Λιέγης, όπου μετά από δυο χρόνια αγοράστηκε από τους Βέλγους για 1.8 εκατομμύρια ευρώ. Παραμένει εκεί μέχρι σήμερα, ενώ φέτος έχει 6 συμμετοχές στο πρωτάθλημα.

💬 Konstantinos Laifis about the role of the fans 🔴⚪#STAGNK #EnferdeSclessin 🔥 #RSCL pic.twitter.com/yMergPvhh2