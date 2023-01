Ο Φερνάντο Σάντος έχει στα χέρια του προτάσεις από ομάδες της Ευρώπης και της Κίνας, όμως κατά πάσα πιθανότητα ο επόμενος προορισμός του θα είναι η Μέση Ανατολή.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ ήταν η τελευταία διοργάνωση του Φερνάντο Σάντος στον πάγκο της Πορτογαλίας. O άλλοτε τεχνικός της ΑΕΚ, του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ και της Ελλάδας έγραψε ιστορία στον πάγκο της εθνικής του ομάδας, την οποία ανέλαβε μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2014 και πλέον αναζητεί τον νέο σταθμό της προπονητικής του καριέρας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Φαμπρίτσιο Ρομάνο ο 68χρονος τεχνικός έχει στα χέρια του αρκετές προτάσεις από ομάδες της Ευρώπης και της Κίνας, όμως κατά πάσα πιθανότητα ο επόμενος προορισμός του θα είναι στη Μέση Ανατολή. Ο πολύπειρος προπονητής έχει να κοουτσάρει σύλλογο από το 2010 όταν αποχώρησε από τον ΠΑΟΚ για να αναλάβει την Εθνική Ελλάδος.

Ο Σάντος με την Πορτογαλία κατέκτησε τόσο το Euro του 2016 όσο και το Nations League το 2019. Είναι ρέκορντμαν τόσο σε παιχνίδια στον πάγκο της εθνικής του ομάδας με 109 ματς, όσο και σε νίκες με 67.

Former Portugal head coach Fernando Santos, considering options for his next move. European & Chinese clubs have approached Santos but the most likely next destination is now Middle East 🇵🇹



Santos won the Euros and the Nations League with Portugal national team. pic.twitter.com/MQIfmtmmJw