Ένας οπαδός της Φλαμένγκο φίλησε στο μάγουλο τη ρεπόρτερ του ESPN, Τζέσικα Ντίας την ώρα που εκείνη βρισκόταν στον αέρα, με αποτέλεσμα να συλληφθεί για σεξουαλική παρενόχληση και να τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τα γήπεδα.

Παραδειγματική ήταν η τιμωρία που επιβλήθηκε σε οπαδό της Φλαμένγκο, ο οποίος φίλησε ρεπόρτερ του βραζιλιανικού «ESPN» εν ώρα live σύνδεσης.

Η Τζέσικα Ντίας έκανε κανονικά το ρεπορτάζ της έξω από το «Μαρακανά», έχοντας στο background μερίδα φίλων της «Φλα» που πανηγύριζαν έξαλλα τη νίκη-πρόκριση επί της Βελέζ Σάρσφιλντ για το Κόπα Λιμπερταδόρες. Ένας εξ αυτών, όμως, ονόματι Μαρσέλο Μπενεβίντες Σίλβα, το παρατράβηξε, φιλώντας στο μάγουλο τη ρεπόρτερ η οποία έμεινε άναυδη και σταμάτησε στη μέση τη δουλειά της. Μάλιστα, όπως ανέφερε σε ανάρτηση που έκανε στο Instagram, αυτή ήταν η τελευταία από μια σειρά προκλήσεων που δέχθηκε από τον εν λόγω οπαδό, ο οποίος σε συνέπεια των πράξεων του συνελήφθη από την τοπική αστυνομία.

Το περιστατικό έλαβε χώρα την περασμένη Πέμπτη (8/9) και ο Σίλβα αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικά μέτρα μία μέρα αργότερα, με τη «Φλα», όμως, να αποκλείει την είσοδό του στο γήπεδο.

Αναλυτικά μέρος όσων έγραψε η Ντίας στο προφίλ της στο Instagram:

«Ήταν απλά ένα φιλί στο μάγουλο.

Όχι. Δεν ήταν. Πριν από αυτό, έβριζαν και παρενοχλούσαν επειδή η σύνδεση έπαιρνε πολλή ώρα. Τους ζήτησα να ηρεμήσουν και μην βρίζουν, δεν χρειαζόταν να το κάνει. Η ‘’συγγνώμη’’ τουη ήταν να μου κάνει μασάζ στους ώμους και να με φιλήσει. Έπρεπε να βγω ζωντανά και κράτησα τη θέση μου, απαιτείται αυτοσυγκέντρωση στο ρεπορτάζ. Προσπάθησε ξανά να με φιλήσει στον ώμο. Τον απέφυγα και η κάμερα έπιασε το μάτι του. Η τελευταία πράξη ήταν το φιλί στο μάγουλο. Που θα μπορούσε να ήταν και στο στόμα και να μην άλλαζε τίποτα.

Έπεσα θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης εν ώρα εργασίας κι αυτό είναι έγκλημα. Δεν ήθελα φιλί, δεν ήθελα τρυφερότητα, δεν ήθελα να περάσω τρεις ώρες σε ένα αστυνομικό τμήμα. Ήθελα απλά να δουλέψω. Ο άνθρωπος αυτός ήταν μαζί με τον ανήλικο γιο του που απολογήθηκε εκ μέρους του πατέρα του. Το παιδί δεν φταίει, μην τιμωρήσετε την οικογένειά του».

