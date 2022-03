Τη θλιβερή είδηση ενός ακόμα νεκρού από ρωσικά πυρά και προπονητή της Ακαδημίας, ανακοίνωσε ο γενικός διευθυνητής της Σαχτάρ Ντόνετσκ, Σεργκέι Πάλκιν.

Ακόμα μία απώλεια μετρά ο ποδοσφαιρικός κόσμος στην Ουκρανία. Μετά τους δύο νεαρούς ποδοσφαιριστές που έχασαν τη ζωή τους στον πόλεμο, νεκρός από ρωσικά πυρά βρέθηκε και ο προπονητής της Ακαδημίας της Σαχτάρ Ντόνετσκ.

Όπως ανακοίνωσε ο γενικός διευθυντής του ουκρανικού συλλόγου, Σεργκέι Πάλκιν, ο προπονητής χτυπήθηκε από ρωσική σφαίρα και κατέληξε, σκορπίζοντας τη θλίψη στις τάξεις της ομάδας.

Όλα αυτά ενώ ο πρώτος προπονητής του ανδρικού τμήματος, Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι κατάφερε να διαφύγει από την Ουκρανία μόλις λίγα 24ωρα πριν.

«Ένας υπάλληλός μας σκοτώθηκε χθες. Προπονητής στην ομάδα Νέων. Μία σφαίρα τον σκότωσε. Η Ρωσία σκοτώνει Ουκρανούς, σταματήστε αυτή την τρέλα. Δε μπορείτε να παραμείνετε σιωπηλοί, γιατί θα είναι προσωπική ήττα για τον καθένα και θα τη θυμούνται οι μελλοντικές γενιές» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πάλκιν στην ανακοίνωσή του προς τους ιδιοκτήτες, τους προπονητές και τους ποδοσφαιριστές των ουκρανικών συλλόγων.

Sergei Palkin addressed the owners, management, and footballers of Russian football clubs.#WorldForUkraine #Україна #Ukraine #StandWithUkraine pic.twitter.com/AD2tVD7BC6