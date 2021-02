H Team Usa θα παίξει με Μπαχάμες και Μεξικό για τα προκριματικά του Americup.

Τα ονόματα που ξεχωρίζουν είναι οι Αϊζάια Τόμας και Τζο Τζόνσον.

Αναλυτικά η 14άδα των Αμερικανών: Άτκινσον, Μπάρμπερ, Μπουν, Ντάνιελς, Ντέιβις, Φέγκιν, Γκρέιαμ, Ρασάντ Τζέιμς, Τζο Τζόνσον, Ματάιας, Νάναλι, Σάιμπερ, Αϊζάια Τόμας, Θέρμαν

It's official@isaiahthomas & Joe Johnson headline the USA Men's @AmeriCup Qualifying Team roster for February matchups versus

— USA Basketball (@usabasketball) February 2, 2021