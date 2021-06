Ζενίτ: Ελεύθερος ο Χόλινς (pic)

Η Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης και ο Όστιν Χόλινς θα ακολουθήσουν διαφορετικούς δρόμους καθώς η ρωσική ομάδα ευχαρίστησε τον Αμερικανό γκαρντ.

Ο Χόλινς αγωνίστηκε την τελευταία διετία στη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, έχοντας 9.1 πόντους, 1.9 ριμπάουντ, 1.1 ασίστ και 1.1 κλεψίματα μ.ό. σε 65 συμμετοχές στην EuroLeague.

Πλέον η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ θα πορευτεί τη νέα σεζόν δίχως τον 30χρονο Αμερικανό γκαρντ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος και θα συνεχίσει αλλού την καριέρα του.

Η Ζενίτ υλοποιεί τον σχεδιασμό ενόψει της νέας σεζόν, έχοντας ήδη επεκτείνει τη συνεργασία της με τον Πασκουάλ, ανακοινώνοντας τον Σεργκέι Καράσεφ και δίνοντας τριετή επέκταση στον Πονίτκα.

