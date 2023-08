H Λιθουανία επικράτησε εύκολα της Λετονίας με 93-69 σε φιλικό, λίγες μέρες πριν την έναρξη του Mundobasket.

Πανέτοιμη για το Mundobasket έδειξε πως είναι η Λιθουανία στο φιλικό κόντρα στους Λετονούς. Η Lietuva έδειξε την ποιότητα της και την κυριαρχία της στη γραμμή των ψηλών και επικράτησε με 93-69.

Οι νικητές ξεκίνησαν το ματς, τρέχοντας ένα επιμέρους 30-12 στο πρώτο δεκάλεπτο και έλεγξαν την αναμέτρηση στη συνέχεια, φτάνοντας στο ροζ φύλλο αγώνα. Για τη Λιθουανία ο Βαλαντσιούνας είχε 16 πόντους με 6 ριμπάουντ, ο Μοτιεγιούνας πρόσθεσε 13 με 7 ριμπάουντ, ενώ ο Σιρβίντις μέτρησε 15 πόντους και 4 ριμπάουντ.

Από την πλευρά των ηττημένων που θα πάνε στο Mundobasket χωρίς τον μεγάλο σταρ τους, Πορζίνγκις, ο Πασέτσνικς είχε 15 πόντους και ο Ζόρικς τον ακολούθησε με 11. Ο Ντάβις Μπέρτανς αποβλήθηκε με ντισκαλιφιέ για αγκωνία σε αντίπαλο.