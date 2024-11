Η Κύπρος, ηττήθηκε από την Γαλλία εντός έδρας με 59-75, έχοντας τόσο θετικά όσο και αρνητικά να κρατήσει «παρακαταθήκη» από την αναμέτρηση!

Καθομολογουμένως, το παιχνίδι της Κύπρου με αντίπαλο την Γαλλία, δεν επρόκειτο να είναι μια εύκολη υπόθεση. Δεν ήταν ένα παιχνίδι που η γηπεδούχος ομάδα θα μπορούσε να χτυπήσει και να διεκδικήσει δίχως να «ματώσει», ιδίως αν λάβουμε υπόψη την δυναμική του αντιπάλου.

Τι και αν ήταν ουσιαστικά η "third unit" των φιλοξενούμενων, μιλούσαμε για μια ομάδα υψηλότατου επιπέδου, με όλο το «προσεχές» ταλέντο του Γαλλικού Μπάσκετ στο παρκέ του Σταδίου «Ελευθερία». Τρανό παράδειγμα, ο εξαιρετικός εχθές, 18χρονος Νόλαν Τραορέ, που έκανε το ντεμπούτο του με τους «Τρικολόρε», (10 πόντοι, 3 ασίστ, 2 ριμπάουντ).

Allow me to introduce myself!🎙️



18-year-old Nolan Traore showed us everything he is capable of in his Senior NT debut. 🇫🇷



📊 10 PTS | 3 AST | 2 REB