Μπρόκχοφ: Δεν πάει στο Τόκιο, για να δώσει την «μάχη» του με την ψυχική υγεία

Ο Ράιαν Μπρόκχοφ δίνει μεγάλη μάχη με την ψυχική υγεία και δεν θα βρεθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες με την ομάδα μπάσκετ της Αυστραλίας.

Ο Ράιαν Μπρόκφοχ αποκάλυψε ότι έχει να δώσει την δική του «μάχη» και δεν πρόκειται να πάει με την Αυστραλία στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ο παίκτης με την «πλούσια» καριέρα, είχε επιστρέψει από τον Φεβρουάριο στην Αυστραλία και αγωνιζόταν στην Σάουθ Ιστ Μέλμπουρν Φίνιξ.

Ήταν μέσα στην προεπιλογή για την εθνική ομάδα της χώρας του και τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά αποκάλυψε ότι έχει προβλήματα ψυχικής υγείας να δουλέψει και έτσι δεν θα βρεθεί στο πλευρό των συμπαικτών του.

«Η ψυχική μου υγεία είναι κάτι που παλεύω εδώ και αρκετό καιρό και νομίζω ότι είναι σημαντικό για εμένα να παραδεχτώ ότι τα πράγματα δεν είναι καλά και είναι ώρα να ψάξω βοήθεια. Το να παίζεις σε αυτό το επίπεδο, σημαίνει ότι η ομάδα με χρειάζεται στο 100% και παρά την καλή θέληση δεν μπορώ να πω ότι μπορώ να είμαι.

Όποιος με ξέρει καταλαβαίνει πόσο δύσκολη ήταν αυτή η απόφαση για εμένα, αφού το να εκπροσωπώ την χώρα μου ήταν η μεγαλύτερη τιμή που είχα στην καριέρα μου. Ξέρω ότι ο προπονητής μου και η ομάδα μπορούν να φέρουν πίσω το χρυσό και θα τους υποστηρίζω από το σπίτι μου».

Η Αυστραλία είναι στον δεύτερο όμιλο του Ολυμπιακού τουρνουά, μαζί με τη Νιγηρία, το νικητή του προ-Ολυμπιακό τουρνουά του Βελιγραδίου και το νικητή από το προ-Ολυμπιακό τουρνουά του Σπλιτ.

More from Ryan Broekhoff: "My mental health is something I have struggled with for a long time and I think it’s important for me to put my hand up and admit when things aren’t ok and that it is time to seek help..." pic.twitter.com/22J32On4kH