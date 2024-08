Η Σερβία δεν κατάφερε απλά να πάρει την πρόκριση για τα ημιτελικά των Ολυμπιακών Αγώνων αλλά παράλληλα σημείωσε τη μεγαλύτερη ανατροπή στην ιστορία του τουρνουά.

Η Αυστραλία μπορεί να φάνηκε ότι θα έχει αρκετά εύκολο έργο με αντίπαλο τη Σερβία στα προημιτελικά των Ολυμπιακών Αγώνων, φτάνοντας μάλιστα να προηγείται και με διαφορά 24 πόντων, ωστόσο τελικά υπήρξε εμφατική διάψευση.

Πιο συγκεκριμένα, οι παίκτες του Σβέτισλαβ Πέσιτς μπόρεσαν να βρουν τα πατήματά τους μέσα στο παρκέ και επέβαλλαν τον ρυθμό τους, παίρνοντας ξανά το προβάδισμα. Μπορεί ο Πάτι Μιλς με ένα τρομερό σουτ πάνω στην άμυνα του Νίκολα Γιόκιτς να έστειλε το ματς στην παράταση αλλά η χώρα από τα Βαλκάνια ήταν πιο δυνατή και πήρε τη νίκη με 95-90.

Αυτή η ανατροπή, σύμφωνα με τη FIBA, αποτελεί την μεγαλύτερη που έχει σημειωθεί σε αναμέτρηση του Ολυμπιακού τουρνουά ενώ αυτή ήταν η μόλις η δεύτερη φορά όπου αγώνας στα προημιτελικά πήγε στην παράταση, με την πρώτη να είναι το 1948 σε ένα ματς μεταξύ της Χιλής και της Γαλλίας.

