Το Βέλγιο, στο τουρνουά μπάσκετ Γυναικών, αναζητούσε διαφορά 27 πόντων απέναντι στην Ιαπωνία για να είναι η μία από τις καλύτερες τρίτες. Και την πήρε, με την Έμα Μίσεμαν να πετυχαίνει 30 πόντους.

Το Βέλγιο ξεκίνησε το τουρνουά μπάσκετ Γυναικών στους Ολυμπιακούς Αγώνες με ρεκόρ 0-2. Και αναζητούσε ένα μικρό θαύμα για να πάρει την πρόκριση ως η μία από τις δύο καλύτερες τρίτες.

Το τελικό 85-58 απέναντι στην Ιαπωνία σημαίνει ότι οι πρωταθλήτριες Ευρώπης είναι στα προημιτελικά, αφού η ζητούμενη διαφορά για να τις φέρει στο πολυπόθητο 0 στο goal average ήταν νίκη με +27 (όσο ακριβώς και το 85-58).

Belgian Cats 🇧🇪 are going to the Quarter-Finals! 🐈#Paris2024 x #Basketball pic.twitter.com/c6kpueGQQu