Ο Στέφεν Κάρι ήταν εξαιρετικός στο πρώτο ημίχρονο του φιλικού αγώνα στο Άμπου Ντάμπι μεταξύ των ΗΠΑ και της Σερβίας.

Μπορεί η Team USA να τα βρήκε κάπως... σκούρα έως και τις αρχές της δεύτερης περιόδου έχοντας μείνει πίσω στο σκορ με 34-28 αλλά στη συνέχεια φρόντισε να φέρει τα πάνω κάτω.

Επέβαλλε τον ρυθμό της και στηρίχθηκε στον φοβερό και τρομερό Στεφ Κάρι, ο οποίος έμοιαζε να είναι ασταμάτητος στο πρώτο μισό του αγώνα.

Συγκεκριμένα έκλεισε το ημίχρονο στην «Etihad Arena» του Άμπου Ντάμπι έχοντας 18 πόντους με 2/3 δίποντα, 4/6 τρίποντα και 1/1 βολή σε μόλις 10 λεπτά συμμετοχής.

Επίδοση που είχε χαρίσει στην Αμερική προβάδισμα 14 πόντων (59-45) απέναντι στη Σερβία του Νίκολα Γιόκιτς.

Δείτε μερικά από τα κατορθώματά του

Steph and the bench FIRED UP 🗣️🗣️ https://t.co/0e97u1MMS2 pic.twitter.com/gq8OjZ2lsy